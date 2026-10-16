https://mehrnews.com/x3dm4w ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ کد مطلب 6979829 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ حضور مردم خمین در شب ۲۳۰ تجدید عهد با رهبری خمین- در این ویدئو حضور مردم خمین در شب ۲۳۰ تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 6 MB کد مطلب 6979829 کپی شد مطالب مرتبط ۲۲۷ شب ایستادگی مردم دلیجان در تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب روایت ایستادگی در قلب ایران؛ ۲۲۷ شب خروش مردم دیار آفتاب شکوه وفاداری مردم خمین در شب ۲۲۶ تجدیدمیثاق با آرمانهای انقلاب برچسبها تجمع مردمی خمین رهبر معظم انقلاب اسلامی
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