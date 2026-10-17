به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان شهرداری تهران و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای رفع مشکلات شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، اظهار کرد: باید با استفاده از علم و فناوری، ضمن حل مسائل موجود، ظرفیت‌های جدیدی برای پیشرفت و ایجاد شرایط مناسب‌تر زندگی در شهر فراهم کنیم و در مسیر ساخت ایران قوی گام برداریم.

وی با بیان اینکه توانمندسازی مدیریت شهری بدون بهره‌گیری از فناوری امکان‌پذیر نیست، افزود: فناوری این امکان را فراهم می‌کند که مسیرهای طولانی توسعه را کوتاه‌تر کنیم و با سرعت بیشتری به اهداف خود برسیم. همچنین باید مسائل متنوع شهر را بر مدار دانش، فناوری و نوآوری حل کنیم و ظرفیت‌های موجود را در خدمت تحول و تغییر قرار دهیم.

شهردار تهران، ایجاد هویتی مبتنی بر دانش و فناوری را یکی از اهداف مهم مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: تهران از ظرفیت‌های بی‌نظیری برخوردار است و یکی از هویت‌های ممتاز این شهر می‌تواند هویت دانش، فناوری و نوآوری باشد. پایتخت از ظرفیت گسترده دانشجویی و نیروی انسانی برخوردار است و باید این توانمندی‌ها را به‌صورت هدفمند در مسیر توسعه شهری به کار بگیریم.

زاکانی با تأکید بر ضرورت تبدیل تهران به الگویی برای سایر شهرهای کشور ادامه داد: باید زمینه تعامل و ارتباط مؤثر با ظرفیت‌های علمی و فناورانه در سطح کشور فراهم شود تا تهران بتواند از توانمندی‌های سایر مجموعه‌ها بهره‌مند شود و در مقابل، خدمات و ظرفیت‌های خود را نیز در اختیار دیگران قرار دهد. این تعامل دوسویه می‌تواند زمینه‌ساز هم‌افزایی و پیشرفت در سطح ملی باشد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیرساخت‌های نوآوری در پایتخت گفت: در این مسیر، اقداماتی از جمله تأسیس سازمان مربوطه، پیگیری مجوزهای پارک علم و فناوری و توسعه نواحی نوآوری در دستور کار قرار گرفته است. همچنین ظرفیت‌هایی مانند پارک ولایت و مجموعه‌های اقماری وابسته به آن می‌توانند در گسترش فعالیت‌های فناورانه و شکل‌گیری شبکه‌ای از مراکز نوآوری نقش‌آفرینی کنند.

شهردار تهران، علم را یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت کشور برشمرد و خاطرنشان کرد: علم و فناوری از عوامل مهم برتری و اقتدار ملی هستند و باید ظرفیت‌های تهران را در خدمت تقویت این مؤلفه‌ها و پیشبرد اهداف ایران قوی و ایران اسلامی قرار دهیم.

زاکانی با ابراز خرسندی از گسترش همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، ابراز امیدواری کرد که این تفاهم‌نامه زمینه‌ساز افزایش چشمگیر همکاری‌های مشترک شود و افزود: همکاری‌های گذشته می‌تواند با امضای این تفاهم‌نامه توسعه پیدا کند و پیام‌آور آغاز تحولی بزرگ در تهران باشد.

وی در پایان تأکید کرد: چشم‌انداز مدیریت شهری، تبدیل تهران به شهری هوشمند و فراتر از یک شهر خلاق است؛ شهری که بتواند از ظرفیت‌های درونی خود به بهترین شکل استفاده کند، از توانمندی‌های پیرامونی بهره ببرد و هم‌زمان با تعامل و همکاری، به توسعه و پیشرفت سایر بخش‌های کشور نیز کمک کند.

توسعه زیرساخت‌های شهری بدون بهره‌گیری از فناوری امکان‌پذیر نیست

در ادامه، سجاد محمدعلی‌نژاد، معاون مالی شهردار تهران، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری در توسعه زیرساخت‌های شهری، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های شهری بدون ورود به حوزه فناوری امکان‌پذیر نیست. شهر تهران به نوآوری و فناوری نیاز دارد و در عین حال، مدیریت شهری می‌تواند با فراهم کردن بسترهای لازم، به نخبگان کمک کند تا در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت کنند. بخش عمده‌ای از نیازهای قابل تأمین شهرداری تهران نیز از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان قابل رفع است.

وی ادامه داد: طی پنج سال اخیر، توسعه فناوری و نوآوری در شهرداری تهران از ابعاد مختلف دنبال شده و ساختارهای مناسبی در این حوزه شکل گرفته است. در همین راستا، سازمان فناوری و نوآوری ایجاد شد و در کنار آن، مجوز پارک علم و فناوری نیز اخذ شد تا زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه این حوزه فراهم شود.

معاون مالی شهردار تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ایجاد بسترهای لازم جهت استفاده از ظرفیت‌های فناوری در مدیریت شهری، گفت: در گام نخست، توسعه ساختارها را در دستور کار قرار دادیم و در ادامه، نظامی را طراحی کردیم که به شهر تهران امکان دهد از ظرفیت‌های فناوری برای پیشبرد اقدامات و برنامه‌های خود استفاده کند.

محمدعلی‌نژاد افزود: مجموعه پارک علم و فناوری در چهار بخش، شامل بوستان ولایت و سه مجموعه دیگر فعالیت می‌کند و آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای توسعه فناوری نیز تدوین شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های حوزه شهرسازی برای حمایت از توسعه فناوری و نوآوری تصریح کرد: آمادگی داریم رویدادی در این زمینه برگزار کنیم تا مجموعه شهرسازی شهرداری تهران نیز در توسعه محیط‌های فناوری و علمی نقش مؤثری ایفا کند. همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا در جریان بازنگری طرح تفصیلی شهر تهران، موضوع توسعه این محیط‌ها نهادینه شود.

تهران می‌تواند از شهرهای پیشرو در به‌کارگیری فناوری باشد

در ادامه، بهزاد پایمرد، مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران، با تأکید بر ظرفیت‌های پایتخت برای توسعه فناوری در مدیریت شهری، اظهار کرد: تهران می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین شهرهایی باشد که در زمینه ورود فناوری به عرصه مدیریت و خدمات شهری تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به پراکندگی اقدامات سازمان‌های شهرداری در حوزه فناوری و نوآوری افزود: پیش از این، سازمان‌های مختلف شهرداری تهران به‌صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کردند و همین مسئله موجب می‌شد بسیاری از گره‌ها و مسائل موجود برطرف نشود. از این رو، در گام نخست، تدوین نقشه راه، توسعه نوآوری باز و ایجاد سازوکارهای حکمرانی در این حوزه را در دستور کار قرار دادیم.

پایمرد ادامه داد: برای ارتقای جایگاه تهران در شاخص‌های جهانی نوآوری، به ایجاد رصدخانه نوآوری نیاز داشتیم که این اقدام انجام شده است. شاخص‌های این رصدخانه می‌توانند مبنایی برای تحلیل‌های سیاستی و تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر باشند. همچنین در مطالعات تطبیقی، تجربه شهرهایی مانند نیویورک و بارسلون و سایر شهرهای پیشرو بررسی شده است.

مدیرعامل سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران با تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه زیرساخت‌های نوآوری گفت: در این حوزه، اقداماتی برای احداث آزمایشگاه نوآوری اجتماعی، آزمایشگاه‌های مرجع شهری و پارک‌های علم و فناوری انجام شده است. پارک‌های علم و فناوری ولایت، گفت‌وگو، اتحاد و سیمان ری از جمله مجموعه‌هایی هستند که ایجاد شده‌اند یا در دست ساخت قرار دارند.

وی با اشاره به راه‌اندازی مراکز تخصصی نوآوری در حوزه‌های مختلف شهری اظهار کرد: مراکز نوآوری گردشگری، زیارت هوشمند، باتری، همشهری، مدیریت انرژی، گوهرسنگ، مدیریت بحران، گردشگری سلامت و سلامت شهروندی ایجاد شده‌اند. همچنین در شهرداری تهران، مراکز نوآوری در نواحی مختلف شهر نیز شکل گرفته‌اند.

پایمرد در ادامه به توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی و فناورانه در سطح شهر اشاره کرد و گفت: فب‌لب‌های ستارخان، ری، فرهنگ و فب‌لب سیار در سطح شهر راه‌اندازی شده‌اند. همچنین نخستین آزمایشگاه زنده در متروی توحید راه‌اندازی شده است که از یک ماه آینده آماده فعالیت خواهد بود.