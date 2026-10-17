به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی بیست و ششمین دوره لیگ برتر را آغاز کرد که یکی از پروژه های نقل و انتقالاتی این باشگاه عبور از بازیکنان باتجربه ای بود که سیاست های جاری باشگاه را رعایت نمی کردند. از این رو سروش رفیعی، امید عالیشاه، میلاد سرلک، مرتضی پورعلی‌گنجی، امین کاظمیان و رضا شکاری در فهرست فروش قرار گرفتند اما بازیکنانی همچون محمدحسین کنعانی زادگان، علی علیپور و پیام نیازمند ماندند تا کاپیتان های اول تا سوم سرخ ها در فصل جاری شوند.

حالا باشگاه پرسپولیس در نظر دارد با توجه به رضایت مجموعه کادرفنی و حتی بازیکنان بابت نحوه مدیریت رختکن تیم از سوی این بازیکن ها قرارداد آنها را تمدید کند تا باتجربه های پرسپولیس زودتر از موعد مقرر قراردادهای خود را برای دو فصل دیگر تمدید کنند. علیپور که به طور کامل به توافق لازم با پرسپولیس رسیده است تا پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس پیگیر جزئیات توافق با کنعانی زادگان و نیازمند برای تمدید شود.

از قرار معلوم این دو بازیکن نیز با پرسپولیس به توافق نهایی رسیده اند تا با ارقام جدید قراردادی برای دو فصل آینده در پرسپولیس بمانند.

تمدید قرارداد باتجربه های پرسپولیس قرار است قبل از پایان دور رفت بازی های لیگ برتر رسانه ای شود تا مدیریت پرسپولیس اینگونه نشان دهد دنبال حفظ ساختار تیم برای فصل های آینده نیز هست و سایر بازیکنان مدنظر کادرفنی هم با همین روند در جمع سرخ ها باقی می مانند.