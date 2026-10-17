به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، پیش از ظهر شنبه، در آیین بهره‌برداری هم‌زمان از سه‌هزار و ۵۸۱ پروژه آموزشی، پرورشی و ورزشی کشور در اسلامشهر، از شتاب‌گرفتن نهضت مدرسه‌سازی در استان تهران خبر داد.

استاندار تهران با اشاره به کمبود فضای آموزشی در برخی شهرستان‌های پرجمعیت استان اظهار کرد: در گذشته، گاهی در هر یک از این شهرستان‌ها حداکثر یک مدرسه در سال ساخته می‌شد، اما اکنون با شکل‌گیری عزم مشترک، جبران این عقب‌ماندگی با شتاب دنبال می‌شود.

وی افزود: در اجرای نهضت مدرسه‌سازی، به‌طور متوسط روزانه چهار کلاس درس و حدود ۴۷۰ مترمربع فضای آموزشی به ظرفیت استان افزوده شده و نزدیک به هفت میلیارد تومان در روز برای اجرای این طرح‌ها هزینه شده است.

معتمدیان با تشریح طرح‌های در دست اجرا در شهرستان‌های استان تهران گفت: در شهرستان بهارستان ۲۵ مدرسه ۱۵ کلاسه در دست ساخت است که پیش‌بینی می‌شود ۲۰ مدرسه آن در سال آینده وارد چرخه آموزشی شود. در شهریار نیز ۳۵ مدرسه در دست اجراست و در اسلامشهر ۳۲ مدرسه احداث می‌شود که ۱۲ مدرسه آن حاصل مشارکت شهرداری اسلامشهر است.

استاندار تهران، هم‌افزایی منابع دولتی، ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی، مشارکت شهرداری‌ها و همراهی خیران مدرسه‌ساز را از عوامل اصلی شتاب‌گرفتن این روند دانست و تأکید کرد: همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و ظرفیت‌های مردمی می‌تواند تحولی اساسی در زیرساخت‌های آموزشی ایجاد کند.

وی با اشاره به سیاست محله‌محوری دولت تصریح کرد: مدرسه باید به قلب تپنده محله تبدیل شود؛ چراکه فضاهای آموزشی، ورزشی و کتابخانه‌های مدارس ظرفیت ارزشمندی برای ارتقای فرهنگی و اجتماعی محلات دارند و باید در خدمت توسعه محله‌محور قرار گیرند.

معتمدیان در پایان از حمایت‌های رئیس‌جمهور و تلاش مجموعه آموزش‌وپرورش، اداره‌کل نوسازی مدارس، شهرداری‌ها، خیران مدرسه‌ساز و سایر دستگاه‌ها و نهادهای مشارکت‌کننده در نهضت توسعه عدالت آموزشی استان قدردانی کرد.