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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

رشد قیمت جهانی طلا با افزایش ۱۶ دلاری هر اونس

رشد قیمت جهانی طلا با افزایش ۱۶ دلاری هر اونس

بهای هر اونس طلا در بازارهای جهانی با رشد ۰.۴۰ درصدی به ۴ هزار و ۱۶۵ دلار و ۵۸ سنت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بازارهای جهانی طلا، بهای هر اونس طلا (Gold) بر حسب دلار آمریکا (USD - United States Dollar) با ثبت رقم ۴ هزار و ۱۶۵ دلار و ۵۸ سنت، افزایش ۱۶ دلار و ۶۴ سنتی معادل مثبت ۰.۴۰ درصد را تجربه کرده است. همچنین در بخش نمودار طلا (gold_chart) و در بازه زمانی یک‌روزه (1 Day)، شاخص دوم بهای طلا بر حسب دلار آمریکا روی رقم ۵۷.۰۰ بدون تغییر (مثبت ۰.۰۰ و با نوسان مثبت/منفی ۰.۰۰ درصد) ثبت شده است.

کد مطلب 6980187
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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