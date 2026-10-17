رشد قیمت جهانی طلا با افزایش ۱۶ دلاری هر اونس

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بازارهای جهانی طلا، بهای هر اونس طلا (Gold) بر حسب دلار آمریکا (USD - United States Dollar) با ثبت رقم ۴ هزار و ۱۶۵ دلار و ۵۸ سنت، افزایش ۱۶ دلار و ۶۴ سنتی معادل مثبت ۰.۴۰ درصد را تجربه کرده است. همچنین در بخش نمودار طلا (gold_chart) و در بازه زمانی یک‌روزه (1 Day)، شاخص دوم بهای طلا بر حسب دلار آمریکا روی رقم ۵۷.۰۰ بدون تغییر (مثبت ۰.۰۰ و با نوسان مثبت/منفی ۰.۰۰ درصد) ثبت شده است.