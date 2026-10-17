دمای هوای مشهد به ۱۰ درجه می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی تا فردا وضعیت جوی به نسبت پایدار گاهی با افزایش ابر در سطح استان مستقر خواهد بود؛ لذا در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی استان در ساعاتی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی دور از انتظار نیست.

طی روز دوشنبه افزایش ابر گاهی افزایش باد پیش بینی می‌شود که در شمال غرب و ارتفاعات شمالی استان وقوع بارش‌های پراکنده محتمل است.

تا اواسط هفته تغییرات دمایی محسوس و قابل ملاحظه نیست از روز چهارشنبه روند کاهش تدریجی دما در استان رخ خواهد داد به طوری که دمای مشهد در سردترین ساعات به ۱۰ درجه خواهد رسید.