  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۱

دمای هوای مشهد به ۱۰ درجه می رسد

دمای هوای مشهد به ۱۰ درجه می رسد

مشهد- بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی خراسان رضوی از روز چهارشنبه روند کاهش تدریجی دما رخ خواهد داد به طوری که دمای مشهد در سردترین ساعات به ۱۰ درجه خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل آخرین اطلاعات هواشناسی تا فردا وضعیت جوی به نسبت پایدار گاهی با افزایش ابر در سطح استان مستقر خواهد بود؛ لذا در شهرهای بزرگ و مناطق صنعتی استان در ساعاتی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی دور از انتظار نیست.

طی روز دوشنبه افزایش ابر گاهی افزایش باد پیش بینی می‌شود که در شمال غرب و ارتفاعات شمالی استان وقوع بارش‌های پراکنده محتمل است.

تا اواسط هفته تغییرات دمایی محسوس و قابل ملاحظه نیست از روز چهارشنبه روند کاهش تدریجی دما در استان رخ خواهد داد به طوری که دمای مشهد در سردترین ساعات به ۱۰ درجه خواهد رسید.

کد مطلب 6980414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها