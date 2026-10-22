دمای هوای مشهد تا ۳ درجه کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز تا یکشنبه هفته آینده همچنان بارش قابل توجهی در استان پیش‌بینی نمی‌شود.

طی شنبه و یکشنبه در کلانشهر مشهد و مناطق صنعتی استان به ویژه ساعات شب و صبح شرایط برای انباشت آلاینده‌های صنعتی فراهم است.

طی روز سه‌شنبه بعدازظهر در شمال غرب و ارتفاعات نیمه شمالی استان احتمال بارش پراکنده باران دور از انتظار نیست. همچنین برای جمعه و شنبه برای جنوب شرق استان وزش باد به نسبت شدید پیش‌بینی می‌شود.

طی ۲۴ ساعت گذشته قوچان با دمای یک درجه بالای صفر سردترین و داورزن با ۲۹ درجه گرمترین نقطه استان بوده‌اند، طی این مدت نوسانات دمایی مشهد بین ۶ و ۲۴ درجه بوده است و امروز تغییرات دمایی نخواهیم داشت.

دمای هوای مشهد طی امروز و امشب تغییر محسوسی نخواهد داشت و در روزها و شب‌های آینده نیز دمای هوا در این کلان‌شهر حدود ۲ تا ۳ درجه خنک‌تر می‌شود.