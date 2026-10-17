دستگیری ۲ سارق سیم و کابل در شاهرود؛ ۲۵ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی غروب شنبه در انجام یک ماموریت پلیسی به خبر دستگیری دو سارق سیم و کابل در شاهرود اشاره کرد و اظهار داشت: در پی وقوع سرقت سیم و کابل ماموران کلانتری ۱۲ بسیج مامور بررسی پرونده شدند.

وی با اشاره به اینکه گشت زنی هدفمند به سرعت در جریان قرار گرفت، ادامه داد: بررسی ها نتیجه داد و در مدت زمان کوتاه این متهمان طی عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: در بازرسی از متهمان، ۵۰ متر سیم و کابل مخابراتی کشف و ضبط شد و متهمان پس از انتقال به مقر انتظامی و انجام بازجویی‌های تخصصی، به ارتکاب ۲۵ فقره سرقت سیم و کابل مخابراتی اعتراف کردند.

حسینی با اشاره به تکمیل پرونده این متهمان بیان کرد: سارقان پس از طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: پلیس با هوشیاری و دقت، به صورت شبانه روزی برای حفظ امنیت شهروندان و مقابله با جرائم تلاش می‌کند.