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۲۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۶

کشف ۱۲ دستگاه ماشین لباسشویی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در بندرخمیر

کشف ۱۲ دستگاه ماشین لباسشویی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در بندرخمیر

بندرعباس - فرمانده انتظامی بندرخمیر از کشف ۱۲ دستگاه ماشین لباسشویی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در بازرسی از یک دستگاه وانت در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل درویشی، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در پاسگاه پهل شهرستان بندرخمیر در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و بازرسی دقیق از آن ۱۲ دستگاه ماشین لباسشویی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر ارزش این محموله قاچاق را بنا بر اعلام کارشناسان مربوطه ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6980764

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