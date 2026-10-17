کشف ۱۲ دستگاه ماشین لباسشویی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد ریال در بندرخمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل درویشی، اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در پاسگاه پهل شهرستان بندرخمیر در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و ارز و هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودروی وانت مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و بازرسی دقیق از آن ۱۲ دستگاه ماشین لباسشویی قاچاق و فاقد مجوز گمرکی را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرخمیر ارزش این محموله قاچاق را بنا بر اعلام کارشناسان مربوطه ۱۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه پرونده مقدماتی تشکیل و متهم برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.