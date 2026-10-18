یک گمرک دیگر مجاز به واردات پارچه و تلفن همراه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد که گمرک باشماق به‌عنوان گمرک تخصصی واردات پارچه و تلفن همراه تعیین شده است.

در این بخشنامه آمده است: در پی درخواست گمرک استان کردستان طی نامه شماره ۱۴۰۵/۷۲۸۱۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۵/۳۱ و موافقت معاون امور گمرکی در ارجاع نامه مذکور، گمرک باشماق به‌عنوان گمرک تخصصی مجاز برای واردات پارچه و تلفن همراه تعیین می‌شود.

بر این اساس، مقرر شده است اقدامات لازم با رعایت تمامی قوانین و مقررات مربوطه انجام شود.

همچنین، فراهم‌کردن زیرساخت‌های فنی، تأمین آموزش‌های مرتبط برای کارکنان و اجرای سایر الزامات موردنیاز بر عهده گمرک اجرایی مربوطه است. نظارت بر حسن اجرای مفاد این بخشنامه نیز باید با رعایت تمامی قوانین، مقررات و شیوه‌نامه‌های مربوطه انجام شود.