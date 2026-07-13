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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۴

ترخیص خودرو از گمرک بازرگان مجاز شد

ترخیص خودرو از گمرک بازرگان مجاز شد

بر اساس ابلاغیه گمرک ایران، گمرک بازرگان به فهرست گمرکات مجاز ترخیص خودرو اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که گمرک بازرگان به فهرست گمرکات تخصصی مجاز به ترخیص خودرو اضافه شده است.

در این ابلاغیه آمده است: پیرو بخشنامه مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ و با توجه به درخواست‌های گمرک بازرگان و موافقت ناظر گمرکات استان آذربایجان غربی، بدین‌وسیله گمرک بازرگان به عنوان گمرک مجاز برای ترخیص خودرو تعیین می‌شود.

مقتضی است دستور فرمایید با رعایت کلیه مقررات مربوطه اقدام لازم معمول نمایند.

بدیهی است فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی و آموزشی مرتبط با کارکنان و سایر الزامات مورد نیاز و نظارت بر حسن اجرای ابلاغیه با رعایت کامل قوانین و مقررات بر عهده بالاترین مقام گمرک اخیر خواهد بود.

کد مطلب 6886719
سمیه رسولی

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