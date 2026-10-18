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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۹

حضور دروازه‌بان استقلال در ترکیب هفته لیگ نخبگان آسیا

حضور دروازه‌بان استقلال در ترکیب هفته لیگ نخبگان آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا ترکیب منتخب هفته لیگ نخبگان را اعلام کرد که نام حبیب فرعباسی در بین بازیکنان برتر دیده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان دیدارهای هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا، کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تیم منتخب این هفته را اعلام کرد که بر اساس آن، حبیب فرعباسی، دروازه‌بان تیم فوتبال استقلال و سردار آزمون مهاجم ایرانی شباب الاهلی امارات در جمع برترین‌های هفته قرار گرفتند.

فرعباسی که در دیدار استقلال مقابل الغرافه قطر با چند واکنش خوب و سیوهای موثر خود مانع از باز شدن دروازه آبی‌پوشان شد به‌ عنوان دروازه‌بان برتر هفته در ترکیب منتخب قرار گرفت.

همچنین سردار آزمون، مهاجم ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات، نیز به دلیل نقش پررنگ خود در کسب سه امتیاز این تیم در دیدار برابر الاتحاد عربستان، در تیم منتخب هفته دوم لیگ نخبگان آسیا جای گرفت.

حضور دروازه‌بان استقلال در ترکیب هفته لیگ نخبگان آسیا

کد مطلب 6981256

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