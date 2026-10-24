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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۵

لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

دو ایرانی بازی با استقلال را از دست دادند

دو ایرانی بازی با استقلال را از دست دادند

دو بازیکن ایرانی تیم فوتبال شباب الاهلی امارات به دلیل مصدومیت نمی توانند در بازی با استقلال به میدان بروند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و شباب الاهلی امارات در هفته سوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا باید روز سه شنبه ۵ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه راشد شهر دوبی رو در روی هم قرار گیرند.

در این بازی مرصاد سیفی و رضا غندی پور دو بازیکن ایرانی شباب الاهلی به دلیل مصدومیت نمی توانند تیم خود را همراهی کنند. سعید عزت اللهی و سردار آزمون دو بازیکن ایرانی دیگر شباب الاهلی نیز مشکلی برای همراهی تیم خود ندارند.

هر دو تیم استقلال و شباب الاهلی دو بازی ابتدایی خود در فصل جدید رقابت های آسیایی را با برد پشت سر گذاشته اند و کسب سه امتیاز این بازی به هر دو تیم برای ارتقای خود در جدول کمک خواهد کرد.

کد مطلب 6988264

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