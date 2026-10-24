دو ایرانی بازی با استقلال را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و شباب الاهلی امارات در هفته سوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا باید روز سه شنبه ۵ آبان از ساعت ۱۹:۳۰ در ورزشگاه راشد شهر دوبی رو در روی هم قرار گیرند.

در این بازی مرصاد سیفی و رضا غندی پور دو بازیکن ایرانی شباب الاهلی به دلیل مصدومیت نمی توانند تیم خود را همراهی کنند. سعید عزت اللهی و سردار آزمون دو بازیکن ایرانی دیگر شباب الاهلی نیز مشکلی برای همراهی تیم خود ندارند.

هر دو تیم استقلال و شباب الاهلی دو بازی ابتدایی خود در فصل جدید رقابت های آسیایی را با برد پشت سر گذاشته اند و کسب سه امتیاز این بازی به هر دو تیم برای ارتقای خود در جدول کمک خواهد کرد.