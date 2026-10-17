سه ایرانی نامزد بهترین های آسیا شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا در پایان دیدارهای هفته دوم لیگ نخبگان آسیا نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن هفته در مناطق غرب و شرق این رقابت‌ها را معرفی کرد که نام سه بازیکن ایرانی در میان برترین‌ها به چشم می‌خورد.

شجاع خلیل‌زاده مدافع تراکتور، حسین گودرزی مدافع استقلال و سردار آزمون مهاجم شباب الاهلی امارات سه بازیکن ایرانی در این فهرست هستند.

این سه بازیکن در پایان دیدارهای تیم‌های خود در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا عنوان بهترین بازیکن زمین را به دست آوردند و اکنون برای کسب عنوان بهترین بازیکن هفته نیز رقابت می‌کنند.