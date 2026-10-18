به گزارش خبرنگار مهر، علی پارسایی ظهر یکشنبه در نشست بررسی و ارزیابی آخرین وضعیت مصوبات سفر و طرح‌های کلان استان، با اشاره به تفاوت آمارهای اعتباری اداره‌کل راه و شهرسازی با گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اظهار کرد: بخشی از این مغایرت‌ها به هم‌پوشانی پروژه‌های اداره‌کل راه و شهرسازی با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، نحوه تخصیص اعتبارات به قطعات مختلف محورها و اعمال کسورات قانونی بازمی‌گردد.

وی با اشاره به پیچیدگی تفکیک پروژه‌های دارای مصوبه سفر از سایر قطعات اجرایی گفت: برخی محورها از چند قطعه تشکیل شده‌اند که تنها بخشی از آن‌ها مشمول مصوبات سفر هستند، اما اعتبارات تخصیصی در طول محور هزینه می‌شود؛ موضوعی که در گزارش عملکرد پروژه‌ها باید مورد توجه قرار گیرد.

هزینه ۲۲۵ میلیارد تومانی در پروژه‌های تقاطع شهرک صنعتی ۴

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پروژه‌های تقاطع شهرک صنعتی ۴ بیان کرد: این محور از پنج تا شش قطعه تشکیل شده که برخی از آن‌ها دارای مصوبه سفر و تعدادی فاقد این مصوبه هستند.

پارسایی افزود: برای این محور ۸۴ میلیارد تومان اعتبار از محل مصوبات سفر اختصاص یافته، در حالی که اداره‌کل راه و شهرسازی تاکنون ۱۶۵ میلیارد تومان در این پروژه‌ها هزینه کرده و شرکت ساخت نیز ۶۰ میلیارد تومان به یکی از طرح‌های مرتبط اختصاص داده است؛ بنابراین مجموع هزینه انجام‌شده در این بخش به ۲۲۵ میلیارد تومان رسیده است.

وی با اشاره به اختلاف ارقام درج‌شده در گزارش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تصریح کرد: رقم ۳۱۱ میلیارد تومان اعلام‌شده در برخی گزارش‌ها به اداره‌کل راه و شهرسازی یا شرکت ساخت ابلاغ نشده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان، اعمال کسوراتی مانند احکام قضایی و آرای دادگاه‌ها از سرجمع اعتبارات را از موضوعات نیازمند بررسی دانست و گفت: از مجموع ۲۶۷ میلیارد تومان اعتبار مرتبط با این محور، شامل ۲۰۷ میلیارد تومان سهم راه و شهرسازی و ۶۰ میلیارد تومان سهم شرکت ساخت، منابع در کل محور هزینه شده است، نه فقط در قطعات دارای مصوبه سفر.

وی ادامه داد: با اقدامات انجام‌شده، پیشرفت فیزیکی کل محور از ۴۶ به ۶۷ درصد رسیده و پیشرفت برخی قطعات نیز از صفر به ۸۰ درصد افزایش یافته است؛ با این حال، اعتبارات جدید ابلاغ‌شده برای سال جاری به مبلغ ۲۸۵ میلیارد تومان هنوز به استان نرسیده است.

پیشرفت محور بابامیدان به ۵۶ درصد رسید

پارسایی درباره آخرین وضعیت محور بابامیدان گفت: پیشرفت وزنی این محور از ۴۱ به ۵۶ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: از مجموع ۱۹۹ میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته در سال گذشته، ۱۲۰ میلیارد تومان در قطعات مرتبط با مصوبات سفر، از جمله کمربندی، هزینه شده و مابقی به سایر بخش‌های محور اختصاص یافته است.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تکمیل یکی از قطعات کمربندی یاسوج اظهار کرد: پیشرفت این قطعه از ۹۰ به ۱۰۰ درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: اعتبار جدید ۲۴۴.۲ میلیارد تومانی به شرکت ساخت ابلاغ شده، اما مراحل اداری انتقال و وصول آن در استان همچنان در حال پیگیری است.

پیشرفت ۵۲ درصدی قطعه هفت‌کیلومتری محور یاسوج ـ شیراز

پارسایی با تشریح وضعیت محور یاسوج ـ شیراز گفت: در قطعه هفت‌کیلومتری این محور، از مجموع ۱۹۰ میلیارد تومان دریافتی استان، ۱۴۰ میلیارد تومان هزینه شده و پیشرفت پروژه از ۳۸ به ۵۲ درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه یک کیلومتر باقی‌مانده این مسیر در مرحله برگزاری مناقصه قرار دارد، افزود: اعتبار مصوب ۱۶۴.۶ میلیارد تومانی این پروژه برای سال جاری نیز تاکنون به استان واریز نشده است.

اعتبارات تونل‌ها؛ از کسورات قانونی تا منابع ابلاغ‌نشده

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در تشریح وضعیت پروژه دو دهانه تونل و مسیر اتصال به جاده موجود اظهار کرد: از رقم ۵۱ میلیارد تومانی اعلام‌شده برای این طرح، پس از اعمال کسورات قانونی و آرای قضایی وزارتخانه، ۴۸ میلیارد تومان به استان رسیده است.

وی افزود: از این میزان، ۳۸ میلیارد تومان به پروژه دو دهانه تونل اختصاص یافت؛ در حالی که اعتبار مصوب اولیه سفر برای این بخش ۲۰ میلیارد تومان بود و مابقی منابع در سایر نقاط محور هزینه شد.

پارسایی خاطرنشان کرد: اعتبار جدید ۸۶ میلیارد تومانی این پروژه نیز تاکنون در اختیار استان قرار نگرفته است.

افزایش پیشرفت تقاطع مهریان به ۷۰ درصد

وی در ادامه به وضعیت تقاطع غیرهمسطح مهریان و محور ارتباطی یاسوج ـ سی‌سخت اشاره کرد و گفت: پیشرفت فیزیکی این پروژه از ۴۷ به ۷۰ درصد رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: از منابع ۳۰۰ میلیارد تومانی مرتبط با این طرح، ۱۲۰ میلیارد تومان به شرکت ساخت و ۱۸۷ میلیارد تومان به اداره‌کل راه و شهرسازی اختصاص یافته است.

پارسایی ادامه داد: از سهم راه و شهرسازی، ۱۱۷ میلیارد تومان مستقیماً برای پل مهریان هزینه شده و مابقی منابع در طول مسیر به مصرف رسیده است؛ همچنین متمم ۱۰۰ میلیارد تومانی این تقاطع به‌صورت جداگانه در حال پیگیری است.

کسورات اعتباری در محور باغچه‌سادات ـ سرفاریاب

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد درباره محور باغچه‌سادات ـ سرفاریاب نیز بیان کرد: پس از کسر سهم پدافند غیرعامل، مالیات و مبالغ مربوط به آرای قضایی، حدود ۲۳ میلیارد تومان از اعتبارات اسمی مصوب به استان رسیده است.

وی افزود: از اعتبار ۴۳.۹ میلیارد تومانی تخصیص‌یافته نیز بخش قابل‌توجهی صرف تعهدات مالیاتی شده است؛ با این وجود، قطعات فعال این محور با رشد فیزیکی همراه بوده‌اند.

پارسایی تصریح کرد: پیشرفت یکی از قطعات از ۶۰ به ۶۷ درصد و قطعه دیگر از ۵۰ به ۶۵ درصد افزایش یافته است.

مغایرت در اعتبار محور یاسوج ـ اقلید نیازمند اصلاح رسمی است

وی با اشاره به وضعیت محور یاسوج ـ اقلید اظهار کرد: این پروژه در ابتدا برای اجرای ۵۰ کیلومتر مسیر و با برآورد اعتباری ۲ هزار میلیارد تومان تعریف شده بود، اما در مصوبه نهایی، اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی برای اجرای ۲۰ کیلومتر در نظر گرفته شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان افزود: این اداره‌کل تاکنون بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان عملیات اجرایی در این پروژه انجام داده و پیشرفت یکی از قطعات را از ۷۰ به ۹۲ درصد رسانده است؛ به گفته وی، پیشرفت کل محور نیز بیش از ۷۲ درصد افزایش یافته است.

پارسایی با اشاره به مشکلات ناشی از ثبت اطلاعات اولیه پروژه در سامانه‌های نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گفت: درج رقم اولیه ۲ هزار میلیارد تومانی به‌جای اعتبار نهایی مصوب ۴۰۰ میلیارد تومانی، موجب شده است عملکرد استان در گزارش‌های مربوطه بدهکار نشان داده شود؛ موضوعی که به اصلاحیه رسمی نیاز دارد.

ضرورت تعیین تکلیف اعتبار ۲۸۵ میلیارد تومانی راه‌های اصلی

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد در پایان با اشاره به ردیف ۲۸۵ میلیارد تومانی بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های اصلی، بر ضرورت تعیین دقیق دامنه شمول این اعتبار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قرارداد اولیه پروژه تونل جدید این محور بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: باید مشخص شود اعتبار ۲۸۵ میلیارد تومانی صرفاً به مصوبات سفر اختصاص دارد یا کل ردیف اعتباری محور را در بر می‌گیرد.

پارسایی تصریح کرد: روشن شدن این موضوع برای تعیین تکلیف پیش‌پرداخت پروژه تونل، تخصیص منابع و جلوگیری از ابهامات مالی ضروری است.