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۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰

اسفراین در دویست‌وسی‌ودومین شب اجتماع مردمی ایستاد

اسفراین در دویست‌وسی‌ودومین شب اجتماع مردمی ایستاد

اسفراین- مردم اسفراین در دویست‌وسی‌ودومین شب اجتماع مردمی، در میدان امام خمینی(ره) گرد هم آمدند.

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کد مطلب 6982144

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