https://mehrnews.com/x3dn2L ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ کد مطلب 6982144 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۲۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰ اسفراین در دویستوسیودومین شب اجتماع مردمی ایستاد اسفراین- مردم اسفراین در دویستوسیودومین شب اجتماع مردمی، در میدان امام خمینی(ره) گرد هم آمدند. دریافت 10 MB کد مطلب 6982144 کپی شد مطالب مرتبط نوری: فعالسازی ظرفیتهای معدنی خراسان شمالی نیازمند رویکرد تخصصی است شب ۲۳۱؛ حماسه همبستگی مردم اسفراین ۲۳۰ شب ایستادگی؛ مردم اسفراین نماز استغاثه به امام زمان اقامه کردند موسوی: ملت ایران درس مقاومت را از مکتب حضرت زینب (س) آموخته است ۲۲۹ شب تجمع و پایداری مردم اسفراین برچسبها تجمع مردمی اسفراین ایران
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