https://mehrnews.com/x3dn3C ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۷ کد مطلب 6982186 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۷ یاسوجیها پای ثابت خیابان جمهوری اسلامی یاسوج-مردم یاسوج از حضور مستمر و مداوم خود در سنگر خیابان جمهوری اسلامی می گویند. دریافت 26 MB کد مطلب 6982186 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها تجمع مردمی یاسوج جنگ رمضان
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