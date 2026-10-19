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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۶:۴۷

یاسوجی‌ها پای ثابت خیابان جمهوری اسلامی

یاسوجی‌ها پای ثابت خیابان جمهوری اسلامی

یاسوج-مردم یاسوج از حضور مستمر و مداوم خود در سنگر خیابان جمهوری اسلامی می گویند.

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کد مطلب 6982186

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