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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۲

پیوند ملت های ایران و عراق ناگسستنی است

پیوند ملت های ایران و عراق ناگسستنی است

مشهد - قائم‌مقام و معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور گفت: پیوند میان ۲ ملت ایران و عراق، پیوندی قلبی و اتحادی ناگسستنی است و این موضوع استمرار پیدا خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان در مراسم تکریم مواکب حسینی که شامگاه یکشنبه با حضور بیش از ۳۰۰ نفر از مسئولان موکب‌های عزاداری کشور عراق، با همراهی آستان قدس رضوی، ستاد مرکزی اربعین و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تالار قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: پس از آغاز جنگ رمضان، موکب‌های عراقی درخواست داشتند در کنار مقاومت مردم ایران و در تجمعات مردمی حضور پیدا کنند. با توجه به شرایط و این که امکان حضور برای همه این مواکب میسر نبود، در نهایت این اتفاق با حضور بیش از ۱۲۰ موکب در شهرهای بزرگ کشور شکل گرفت.

وی افزود: این موکب‌داران تاکید می‌کردند که تا زمانی که مردم ایران در رنج و سختی جنگ هستند، در کنار آنها باقی خواهیم ماند. ضمن این که همین مواکب در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی نیز هم در کشور عراق و هم در ایران حضور پیدا کردند و خدمات‌رسانی کردند.

پورجمشیدیان عنوان کرد: این حضور موکب‌داران، حاکی از وحدت قلبی و پیوند میان ۲ ملت ایران و عراق است. پیوندی که قلبی است و اتحادی که ناگسستنی است و این موضوع استمرار خواهد کرد. همچنان که در موضوع قطع‌شدن پروازهای خارجی ایران، ملت عراق به خیابان‌ها آمدند و نگذاشتند این اتفاق صورت گیرد. این ۲ ملت در کنار هم هستند تا شر آمریکا و اسرائیل به خود آنها بازگردد.

کد مطلب 6982224

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