گزارش لغو بازی جنجالی لیگ برتر به سازمان لیگ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز یکشنبه گذشته به دلیل شعارهای توهین آمیز هواداران حاضر در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی لغو شد تا پرونده رسیدگی به این مسابقه در اختیار کمیته انضباطی قرار بگیرد.

اسماعیل حسن زاده رئیس کمیته انضباطی نیز با قید فوریت از مسئولان سازمان لیگ خواست تا تمام مستندات مرتبط با مسابقه را در اختیار این کمیته قرار دهند تا این کمیته در جلسه رسیدگی هفته آینده خود با قید فوریت به آن رسیدگی کند.

از این رو گزارش بیژن حیدری داور مسابقه و حسین زرگر ناظر بازی در اختیار امیرحسین روشنک مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر به طور محرمانه رسید تا وی با تکمیل گزارش های مربوطه از سوی سازمان لیگ به کمیته انضباطی ارسال کند.