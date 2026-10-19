محسنی: فرهنگ اقامه نماز باید از مدارس نهادینه شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسنی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان رودان با تأکید بر اهمیت فرهنگ‌سازی برای ترویج نماز در جامعه، اظهار کرد: برای نهادینه‌کردن فرهنگ اقامه نماز باید از مدارس شروع کنیم و این موضوع را در کنار آموزش‌های دانش‌آموزان مورد توجه قرار دهیم.

وی افزود: اگر فرهنگ نماز از دوران دانش‌آموزی در ذهن و باور نسل جوان شکل بگیرد، این فرهنگ در آینده نیز تداوم خواهد داشت و افراد با شناخت و باور قلبی بیشتری به اقامه نماز اهتمام می‌ورزند.

فرماندار شهرستان رودان با اشاره به اهمیت آشنایی دانش‌آموزان با آثار و برکات نماز، تصریح کرد: باید زمینه آشنایی نسل جوان با اهمیت و آثار نماز فراهم شود تا دانش‌آموزان علاوه بر آموزش‌های علمی، با ارزش‌های معنوی و فرهنگی نیز آشنا شوند.

محسنی با تأکید بر ضرورت توجه به امکانات و زیرساخت‌های اقامه نماز در مدارس، گفت: در مدارسی که امکانات مناسبی وجود دارد، باید زمینه برگزاری نماز جماعت فراهم شود و در مدارسی که با محدودیت امکانات مواجه هستند نیز می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود و به‌صورت ساده، زمینه اقامه نماز را فراهم کرد.

وی ادامه داد: ممکن است در ابتدای کار، برگزاری نماز در برخی مدارس به دلیل کمبود امکانات دشوار باشد، اما با مشارکت خانواده‌ها و همراهی افراد علاقه‌مند می‌توان به‌تدریج امکانات لازم را فراهم کرد و زمینه مشارکت بیشتر دانش‌آموزان را به وجود آورد.

فرماندار رودان در پایان خاطرنشان کرد: محور اصلی اقدامات باید فرهنگ‌سازی و نهادینه‌کردن فرهنگ نماز در میان دانش‌آموزان باشد؛ چراکه این فرهنگ از مدرسه به خانواده‌ها نیز منتقل می‌شود و می‌تواند زمینه گسترش و تقویت فرهنگ اقامه نماز در جامعه را فراهم کند.