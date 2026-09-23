زنگ بازگشایی مدارس در رودان به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر در رودان، صبح چهارشنبه با حضور محمد محسنی، فرماندار شهرستان رودان و عبدالله عبدی بحرینی، رئیس اداره آموزش و پرورش رودان، مراسم رسمی زنگ آغاز سال تحصیلی در یکی از مدارس منتخب شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، مسئولان آموزش و پرورش، معلمان و دانش‌آموزان برگزار شد، مسئولان شهرستان بر اهمیت نقش کلیدی آموزش و پرورش در تعالی جامعه و نقش محوری دانش‌آموزان به عنوان سرمایه‌های آینده کشور تأکید کردند.

محمد محسنی، فرماندار رودان در سخنانی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، با حمایت از کادر آموزشی و دانش‌آموزان، بر ضرورت همکاری تمامی بخش‌ها و نهادها برای فراهم کردن بستری مناسب جهت ارتقای سطح علمی و فرهنگی دانش‌آموزان تأکید کرد.

عبدالله عبدی بحرینی، رئیس اداره آموزش و پرورش رودان نیز با اشاره به آمادگی کامل مدارس شهرستان برای استقبال از دانش‌آموزان، ضمن ابراز امیدواری برای یک سال تحصیلی موفق و پربار، از تلاش‌های بی‌دریغ همکاران و معلمان قدردانی نمود.

شایان ذکر است که در سال تحصیلی پیش رو، قریب به ۳۰ هزار دانش‌آموز در تمامی مناطق شهرستان رودان، شامل بخش‌های مرکزی و مناطق جغرافیایی جغین، بیکاه و رودخانه تحصیل را آغاز می‌کنند.

این مراسم با حضور دانش‌آموزان و در فضای پرشور آموزشی به پایان رسید و سال تحصیلی جدید در مدارس شهرستان رودان رسماً آغاز شد.