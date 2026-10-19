۳۱ زندانی جرایم غیرعمد در فارس به آغوش خانواده بازگشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، با کمک خیرین، مشارکت ستاد دیه و گذشت شکات، ۳۱ زندانی جرایم غیرعمد در فارس، از جمله چهار زن، آزاد شدند و به کانون خانواده بازگشتند.

این زندانیان که به دلیل جرایم مالی غیرعمد در زندان به سر می‌بردند، با مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی و قضائی زمینه آزادی‌شان فراهم شد که چهار نفر از آنان زن بودند.

کمک مالی موقوفه حاج میرزا علی‌رضای شیرازی از طریق انجمن حمایت زندانیان شیراز تأمین شد و ستاد دیه استان فارس نیز بیش از ۸۱ میلیارد ریال برای آزادی این زندانیان اختصاص داد.

همچنین با پیگیری‌های انجام‌شده، ۱۶۰ میلیارد ریال از مطالبات شکات پرونده‌ها بخشیده شد و ۱۴۰ میلیارد ریال نیز از سوی مراجع قضائی به‌عنوان اعسار پذیرفته شد.