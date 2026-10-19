به گزارش خبرنگار مهر، نیمه نخست دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه شهدای شهرقدس در حالی با تساوی بدون گل به پایان رسید که این بازی با حواشی مختلفی همراه بود.



پیش از آغاز بازی صالح حردانی، روزبه چشمی، سعید سحرخیزان، اسماعیل قلی‌زاده، محمدرضا آزادی و حبیب فرعباسی با حضور در کنار نیمکت گل‌گهر، با اعضای کادر فنی این تیم به‌ ویژه سیدمهدی رحمتی، سرمربی گل‌گهر، خوش‌وبش کردند و رحمتی و چشمی چند لحظه در گوشی صحبت‌هایی را رد و بدل کردند.



هواداران استقلال نیز سیدمهدی رحمتی را که سابقه حضور در جمع آبی‌پوشان را دارد، به شدت تشویق کردند.



محمداحسان حسینی، بازیکن گل‌گهر که سابقه حضور در پرسپولیس را نیز در کارنامه دارد، در دقایق ابتدایی بازی دچار مصدومیت شد و نتوانست به حضور خود در زمین ادامه دهد. به همین دلیل احمدرضا زنده‌روح به جای او وارد زمین شد.



بازیکنان استقلال نیز در برخی صحنه‌های نیمه نخست نسبت به تصمیمات داور اعتراض داشتند.



در نهایت دو تیم در پایان ۴۵ دقیقه نخست به تساوی بدون گل رضایت دادند.