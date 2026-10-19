دربی تاریخی زنان پیش از سوت آغاز گرفتار حاشیه شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تقابل تاریخ فوتبال زنان پرسپولیس و استقلال قرار است روز (جمعه اول آبان‌) از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید کاظمی تهران برگزار شود. مسابقه‌ای که با حضور دو باشگاه پرطرفدار فوتبال ایران می‌تواند نقطه عطفی در مسیر توجه بیشتر به لیگ برتر زنان باشد اما پیش از سوت آغاز حواشی مربوط به انتخاب داور و محدودیت‌های حضور مردان در ورزشگاه این دیدار تاریخی را تحت‌تأثیر قرار داده است.

نخستین حاشیه به انتخاب مهناز ذکایی به‌عنوان داور وسط این مسابقه بازمی‌گردد. پس از اعلام اسامی تیم داوری انتشار تصویری قدیمی از ذکایی در میان تماشاگران پرسپولیس در فضای مجازی واکنش‌هایی را به دنبال داشت و بحث‌هایی درباره انتخاب او برای قضاوت نخستین داربی زنان پایتخت مطرح شد. در همین زمینه خبرهایی نیز درباره احتمال اعتراض باشگاه استقلال به کمیته داوران منتشر شده است.

تصویر مورد بحث به حضور زنان در ورزشگاه آزادی و دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا میان پرسپولیس و کاشیما مربوط می‌شود. مسابقه‌ای که در جریان آن شماری از زنان به‌صورت گزینشی در ورزشگاه حضور پیدا کردند. انتشار این تصویر در آستانه داربی زنان انتخاب او را به یکی از موضوعات مورد توجه پیش از این مسابقه تبدیل کرده است.

بر اساس اعلام انجام‌ شده آتنا لشنی و ریحانه شیرازی به‌عنوان کمک‌داوران اول و دوم مهناز ذکایی را در این دیدار همراهی می‌کنند و آبان نصیری نیز داور چهارم مسابقه خواهد بود. انتخاب تیم داوری در شرایطی صورت گرفته که حساسیت‌های مربوط به نخستین رویارویی دو تیم در فوتبال زنان توجه بیشتری را به تصمیم‌های کمیته داوران جلب کرده است.

حاشیه دوم به موضوع ممنوعیت حضور مردان در ورزشگاه‌های میزبان مسابقات فوتبال زنان مربوط می‌شود. سازمان لیگ در نامه‌ای به مدیران باشگاه‌های لیگ برتری و رؤسای هیئت‌های فوتبال اعلام کرده است که حضور مردان در محل برگزاری این مسابقات ممنوع بوده و مسئولیت جلوگیری از تخلف در این زمینه بر عهده باشگاه میزبان خواهد بود. بر اساس مفاد نامه در صورت رعایت‌نشدن این دستور موضوع برای رسیدگی به ارکان قضایی فدراسیون فوتبال ارجاع داده می‌شود.

محدودیت اعلام‌شده صرفاً به تماشاگران اختصاص ندارد بلکه مدیران باشگاه‌ها، مربیان و اصحاب رسانه مرد را نیز در بر می‌گیرد. ابلاغ این نامه در فاصله چند روز مانده به داربی پرسپولیس و استقلال موضوع حضور عوامل مختلف در ورزشگاه و نحوه پوشش خبری مسابقه را به یکی دیگر از محورهای بحث پیرامون این دیدار تبدیل کرده است.

در این میان حضور موعود بنیادی‌فر در تیم داوری مسابقه به‌عنوان داور کمک‌داور ویدئویی (VAR) نیز با ابهام روبه‌رو شده است. پس از اعلام محدودیت حضور مردان در ورزشگاه از دانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال خواسته شده است داور دیگری را برای این مسئولیت معرفی کند. به این ترتیب موضوع محدودیت حضور مردان علاوه بر عوامل اجرایی و رسانه‌ای ترکیب اعلام‌شده تیم داوری را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

بنیادی‌فر پیش از این به‌عنوان داور VAR برای این مسابقه معرفی شده بود؛ انتخابی که از نکات قابل توجه در فهرست داوران داربی زنان به شمار می‌رفت. اکنون باید دید با توجه به محدودیت اعلام‌شده چه تصمیمی درباره حضور او در اتاق VAR گرفته خواهد شد و آیا ترکیب نهایی تیم داوری با تغییر همراه می‌شود یا خیر.

در کنار این اتفاقات واکنش چهره‌های شناخته‌شده فوتبال زنان به ممنوعیت اعلام‌شده نیز بر دامنه توجه‌ها به این موضوع افزوده است. مریم ایراندوست سرمربی تیم فوتبال زنان استقلال در کنار بازیکنانی چون سارا دیدار، افسانه چترنور، ثنا صادقی و زهره کودایی در صفحات شخصی خود نسبت به این محدودیت واکنش نشان داده‌اند. ورود چهره‌های مطرح فوتبال زنان به این بحث موضوع حضور مردان در مسابقات لیگ را به یکی از مسائل مورد توجه در آستانه داربی تبدیل کرده است.

با نزدیک‌شدن به روز جمعه نخستین داربی تاریخ فوتبال زنان پرسپولیس و استقلال علاوه بر اهمیت ورزشی با پرسش‌هایی درباره انتخاب داور وسط، ترکیب نهایی تیم VAR، نحوه اجرای محدودیت حضور مردان و شرایط پوشش رسانه‌ای مسابقه همراه شده است. باید دید در روزهای باقی‌مانده تا این دیدار تصمیم مسئولان درباره مسائل مطرح‌شده چه خواهد بود و مسابقه تاریخی سرخابی‌های فوتبال زنان با چه شرایطی در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار می‌شود.