هوش مصنوعی یک تنه بیش از ۱۰۰ شرکت را هک کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نکته قابل‌توجه این بود که هکر تقریباً هیچ کاری انجام نداد. به گفته اسنور فاگرلند، محقق ارشد تهدید در شرکت امنیت سایبری نورفورگ، این مجرم سایبری تمام کارها را به هوش مصنوعی سپرد و به عامل‌های هوش مصنوعی دستور داد ساعت‌ها به‌طور خودکار وب‌سایت‌های هدف را بررسی کنند و به آنها نفوذ کنند.

فاگرلند در گزارش خود توضیح داد که این هکر یکی از چندین مجرمی بود که هنگام بررسی وب برای یافتن نمونه‌هایی از پلتفرم Cairn که به‌طور ناخواسته در معرض دسترسی عمومی قرار گرفته بودند، شناسایی کرد. Cairn یک پلتفرم متن‌باز هوش مصنوعی برای حل مسائل است که در میان هکرها نیز محبوبیت دارد.

این محقق گفت از دوم اکتبر تاکنون حدود ۱۲ مورد استفاده از این پلتفرم برای فعالیت‌های مخرب را شناسایی کرده است. این بررسی به او امکان داد تا بدون جلب توجه، فعالیت مجرمان سایبری را هنگام استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی برای انجام عملیات در دنیای واقعی زیر نظر بگیرد.

در گزارش فاگرلند به قربانیان این هکر چینی‌زبان اشاره‌ای نشده بود، اما رویترز توانست با بررسی فعالیت‌های مرتبط با Cairn، ماهیت قربانیان را به‌طور مستقل مشخص کند.

در شرایطی که نگرانی‌ها درباره ابزارهای خودکار هوش مصنوعی رو به افزایش است، یافته‌های فاگرلند شواهدی از توانایی عامل‌های هوش مصنوعی در انجام فرایندهای پیچیده نفوذ، از ابتدا تا انتها و بدون دخالت مستقیم انسان، ارائه می‌دهد؛ قابلیتی که می‌تواند توان عملیاتی هکرها را به‌شدت افزایش دهد.