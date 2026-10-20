رونمایی از نسخه سوم کتاب «مدرسه آینده ساز» در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی فاطمی‌پور، صبح سه‌شنبه در بیست‌وسومین اجلاس سالانه مدارس صدرا در مشهد، با اشاره به دغدغه‌های معاونت توانمندسازی و تعالی در راستای اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: مسئله اصلی این معاونت، طراحی راهکارهای عملیاتی و برنامه‌های کاربردی برای مدیران مدارس است تا با وجود تمامی مشغله‌ها، به الگوهای موفق و تجربیات آزموده‌شده دسترسی داشته باشند.

معاون توانمندسازی و تعالی سازمان مدارس صدرا با اشاره به فرمایشات رهبر شهید انقلاب و مطالبات مطرح‌شده پیرامون سند تحول بنیادین افزود: در اجلاس سال گذشته، برنامه محتوایی «مدرسه آینده‌ساز» رونمایی شد و امسال با تلاش‌های صورت‌گرفته، نسخه سوم و به‌روزرسانی‌شده این کتاب آماده شده و نسخه دیجیتال و فیزیکی آن تقدیم مدیران گرامی می شود.

وی درباره ویژگی‌ها و مزیت‌های این کتاب گفت: جلوگیری از رشد کاریکاتوری دانش‌آموز و توجه هم‌زمان به تمامی ساحات شش‌گانه تربیتی سند تحول، از مهم‌ترین رویکردهای این کتاب است؛ به طوری که مدیران با یک اثر نظری صرف مواجه نیستند، بلکه کتابی کاربردی حاوی تجربیات موفق اجراشده در مدارس پیش روی خود دارند.



فاطمی پور مرجعیت علمی و ارائه نمونه‌های داخلی و خارجی از مدارس موفق را از دیگر ویژگی‌های این اثر برشمرد و تصریح کرد: این الگو به‌ویژه با تمرکز بر مدل مدرسه دولتی تحول‌خواه و متناسب با شرایط و معذوریت‌های مدارس دولتی طراحی شده است و مقاطع تحصیلی ابتدایی و متوسطه را در بر می‌گیرد.

معاون توانمندسازی و تعالی سازمان مدارس صدرا در ادامه با تأکید بر کلیدواژه اصلی تحول در مدارس بیان کرد: اگر بخواهیم یک نقطه اساسی و شاهرگ اصلی را برای تبدیل شدن مدرسه معمولی به مدرسه پیشران انقلاب اسلامی معرفی کنیم، همان تبدیل شدن نهاد آموزشی به نهاد فرهنگی، اجتماعی و مولد نیروی انسانی است تا دانش‌آموز از حالت مصرف‌کننده صرف خارج شده و در پیشانی میدان و در نقش راهبری قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: این کتاب حاصل تلاش و تجربه عملیاتی ده‌ها مدرسه تحول‌خواه است و نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی برای تبیین بیشتر راهکارهای عملیاتی آن در روزهای آتی اجلاس پیگیری خواهد شد.