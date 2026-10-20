واژگونی خودرو در محور چایپاره – ماکو یک فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضا زاده در این زمینه اظهار کرد: پی اعلام این حادثه به مرکز پیام اورژانس، بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند، ادامه داد: مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند و فرد فوتی نیز تحویل مراجع ذی‌صلاح داده شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان‌غربی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان، خاطرنشان کرد: رعایت اصول رانندگی ایمن نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ترافیکی و کاهش آسیب‌ها دارد.