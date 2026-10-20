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۲۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۶

واژگونی خودرو در محور چایپاره – ماکو یک فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشت

واژگونی خودرو در محور چایپاره – ماکو یک فوتی و ۲ مصدوم برجای گذاشت

ارومیه - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث آذربایجان غربی از واژگونی یک دستگاه خودروی سواری در محور چایپاره به ماکو، نرسیده به روستای میرزاحسام، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضا زاده در این زمینه اظهار کرد: پی اعلام این حادثه به مرکز پیام اورژانس، بلافاصله آمبولانس‌های اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و دو نفر دیگر مصدوم شدند، ادامه داد: مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل شدند و فرد فوتی نیز تحویل مراجع ذی‌صلاح داده شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان‌غربی با تأکید بر رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان، خاطرنشان کرد: رعایت اصول رانندگی ایمن نقش مهمی در پیشگیری از حوادث ترافیکی و کاهش آسیب‌ها دارد.

کد مطلب 6983583

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