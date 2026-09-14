یحیی گل محمدی به پایان کار در عراق نزدیک شد + فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال دهوک در فصل جدید سوپرلیگ عراق کار خود را با هدایت یحیی گل محمدی آغاز کرد اما این تیم نتوانسته تاکنون نتایج خوبی را کسب کند و در آخرین دیدار خود که روز گذشته (یکشنبه ۲۲ شهریور) انجام داد با نتیجه ۳ بر ۲ نتیجه را به تیم الکرخ واگذار کرد.

دهوک اکنون از ۷ بازی ۸ امتیاز کسب کرده و در رده دهم جدول ۲۰ تیمی لیگ عراق قرار دارد. در همین حال و در برنامه «الرابعه الریاضیه» اعلام شد، مدیریت باشگاه دهوک عراق تصمیم گرفته است به همکاری با یحیی گل‌محمدی، سرمربی ایرانی این تیم پایان دهد.

مجری این برنامه در ادامه گفت: چند گزینه برای جانشینی گل‌محمدی روی میز باشگاه قرار دارد، اما مسئولان دهوک عجله‌ای برای انتخاب سرمربی جدید ندارند و قصد دارند در تعطیلات بازی‌های ملی، این پرونده را نهایی کنند.

در ادامه، احمد صبری کارشناس برنامه، درباره این تصمیم اظهار داشت: به نظرم این تصمیم در زمان مناسبی گرفته شده است. وقتی تیم بازیکنان خوبی در اختیار دارد، اما عملکرد و نتایج لازم را کسب نمی‌کند، مشخص است که مشکل به مسائل فنی و روند مربیگری مربوط می‌شود.

وی افزود: به همین دلیل، استفاده از تعطیلات بازی‌های ملی برای ایجاد تغییر می‌تواند تصمیم خوبی باشد. این فرصت به باشگاه و سرمربی جدید اجازه می‌دهد شرایط تیم را سر و سامان دهند، نقاط ضعف را برطرف کنند و دوباره به مسیر پیروزی و رقابت بازگردند.

صبری ادامه داد: دهوک تیمی پرهوادار و دارای مدیریت بسیار خوبی است و بازیکنان مناسبی هم در اختیار دارد. بنابراین انتخاب سرمربی جدید برای ادامه فصل باید با دقت و تمرکز زیادی انجام شود تا باشگاه مرتکب اشتباه دیگری در همین فصل نشود.