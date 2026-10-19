به گزارش خبرنگار مهر، نیمه دوم دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و گل‌گهر در هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر در حالی با برتری یک بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید که این بازی با حواشی مختلفی همراه بود.



هنگامی که امید عالیشاه بازیکن گل‌گهر و بازیکن سابق پرسپولیس، قصد ورود به زمین را داشت، هواداران استقلال به کنایه خداداد عزیزی، سرپرست کنونی تیم فوتبال تراکتور را تشویق کردند. این اتفاق در شرایطی رخ داد که عزیزی چند هفته پیش با عالیشاه درگیر شده بود.



سعید سحرخیزان در نیمه دوم جای خود را به محمدحسین اسلامی داد، اما از این تعویض ناراضی به نظر می‌رسید. او هنگام خروج از زمین و رفتن به سمت نیمکت استقلال با سهراب بختیاری‌زاده، سرمربی آبی‌پوشان، دست نداد. در همین لحظه بیژن طاهری، سرپرست استقلال، نیز در گوش سحرخیزان صحبت‌هایی را مطرح کرد.



هواداران و بازیکنان استقلال در طول نیمه دوم بارها نسبت به تصمیمات موعود بنیادی‌فرد، داور مسابقه، اعتراض کردند، اما سهراب بختیاری‌زاده در چند نوبت شاگردانش را به آرامش دعوت کرد.



سرمربی استقلال همچنین در طول نیمه دوم بارها با اوزجان بیزاتی، دستیار ترکیه‌ای خود، مشورت کرد.



در نهایت استقلال موفق شد با نتیجه یک بر صفر گل‌گهر را شکست دهد.