فروش ۲۱ ملک مازاد دولتی به ارزش ۳ هزار میلیارد ریال در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد، محمد دهقان منشادی در نشست ستاد استانی مولدسازی دارایی‌های مازاد دولت اظهار کرد: از مجموع ۳۱۷ ملک مازاد شناسایی‌شده در استان، برای ۱۶۹ ملک مجوز فروش دریافت شده که از این تعداد، ۲۱ ملک در شش‌ماهه نخست امسال به فروش رسیده است.

وی با اشاره به اهداف اجرای طرح مولدسازی افزود: منابع حاصل از فروش اموال مازاد دولتی برای اجرای طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز استان هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد ادامه داد: بخشی از این منابع برای ساخت و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی، فضاهای ورزشی، تأمین مسکن جوانان، توسعه مراکز توانبخشی و اشتغال‌زایی اختصاص یافته است.

دهقان منشادی با اشاره به برگزاری منظم نشست‌های پیگیری مولدسازی دارایی‌های دولت گفت: در نشست اخیر، عملکرد استان در اجرای این سیاست بررسی و موضوعاتی از جمله تأمین مسکن از محل منابع مولدسازی و حقوق شهرداری‌ها در اراضی دولتی مطرح شد.