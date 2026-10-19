معاون امنیتی وزیر کشور از مرز سرخس بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پورجمشیدیان، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور صبح دوشنبه در سفر به شهرستان سرخس از بخش های مختلف این شهرستان و نیز پایانه مرزی بازدید کرد.

مجید بیکی، فرماندار شهرستان سرخس اظهار کرد: منطقه آزاد اقتصادی سرخس، پایانه مرزی، گمرک و همچنین پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد از جمله بخش های است که علی اکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور تاکنون از آنها بازدید کرده است.

فرماندار سرخس افزود: معاون وزیر کشور طی این بازدید ضمن گفت و گو با مرزبانان در جریان فعالیت های حوزه مرزی شهرستان نیز قرار گرفت.

وی گفت: فرود عسکری رییس کل گمرک کشور در این شهرستان نیز امروز ملاقات و گفت وگویی در خصوص فعالیت های این مجموعه با مسوولان ترکمنستانی در مرز خواهد داشت.