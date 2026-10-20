به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی عصر سه‌شنبه در آیین کلنگ‌زنی مجموعه مدارس کوی پرواز همدان که با حضور وزیر آموزش و پرورش، استاندار همدان، مدیرکل آموزش و پرورش استان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار شد، اظهار کرد: زمین این پروژه پیش تر برای کاربری‌هایی از جمله هتل‌سازی در نظر گرفته شده بود اما در نهایت تصمیم گرفته شد در این منطقه مسکن احداث شود.

وی با اشاره به دغدغه بیش از هشت هزار نفر از ساکنان کوی پرواز افزود: جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی و استان برگزار شد و پیگیری‌های گسترده‌ای انجام شده تا این پروژه به مرحله اجرا برسد و مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در مجموع ۶ نقطه برای احداث مراکز آموزشی پیش‌بینی شده است، گفت: ۲ نقطه به مجموعه‌های حیات طیبه اختصاص دارد و این مجموعه‌ها با برخورداری از سالن ورزشی و چند ساختمان متناسب با جمعیت منطقه و در قالب مدارس ۶، ۱۲، ۱۸ و ۲۴ کلاسه احداث خواهند شد.

حاجی بابایی ادامه داد: با همکاری استان، سازمان نوسازی مدارس و دستگاه‌های مرتبط عملیات اجرایی پروژه آغاز می‌شود و مدارس از اول مهر سال آینده به بهره‌برداری می‌رسند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از وزیر آموزش و پرورش، استاندار همدان و مدیرکل آموزش و پرورش استان به موفقیت دانش‌آموزان همدانی در کنکور امسال اشاره کرد و گفت: کسب رتبه‌های برتر از جمله رتبه نخست رشته تجربی، رتبه‌های هفتم و بیست و سوم، رتبه نخست هنر و رتبه بیست و دوم علوم انسانی از افتخارات استان است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اهتمام استاندار همدان در حوزه آموزش و پرورش و حضور در جلسات این حوزه این موفقیت‌ها را حاصل تلاش مجموعه آموزش و پرورش استان دانست و از معلمان، مسئولان و روسای آموزش و پرورش قدردانی کرد.