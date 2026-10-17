چین از روبات ۱۳ فوتی خود رونمایی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ اینجینیرینگ، این ماشین با نام «نئو ۱» که در دسته ربات‌های ۱۳ فوتی قرار دارد، عملگرهای هیدرولیکی را با سامانه‌های محرکه الکتریکی جهت ارائه نیروی قابل‌توجه بالابری و انجام حرکات دقیق ترکیب کرده است.

شرکت چینی با همکاری «جی‌دی اینداستریال» این ماشین را در نمایشگاه بین‌المللی صنعت چین ۲۰۲۶ رونمایی کرده است. هدف از طراحی این ربات، به‌کارگیری در محیط‌های پرچالش است که کاربران با بارهای سنگین، مواد خطرناک یا شرایط عملیاتی سخت روبه‌رو هستند.

در بدنه نئو ۱ آزادی حرکت ۴۱ درجه‌ای وجود دارد که به آن امکان انجام حرکات پیچیده را می‌دهد. ۳۹ مفصل این ربات به عملگرهای هیدرولیکی دیجیتالی مینیاتوری متکی هستند که توسط نئودینامیکس ابداع شده‌اند. سامانه‌های محرکه الکتریکی، دو مفصل چرخشی باقی‌مانده در ساعدها را کنترل می‌کنند.

هر عملگر هیدرولیکی حدود ۲.۲ پوند وزن دارد و طبق گزارش‌ها، نیروی رانش مداومی معادل چند تن تولید می‌کند. این سیستم با کمک دو بازوی خود می‌تواند باری تا ۱۱۰۲ پوند را بلند کند. نئو ۱ با وجود تأکید روی قدرت، می‌تواند فعالیت‌های نیازمند دقت بالا را نیز انجام دهد. شرکت سازنده مدعی است ربات می‌تواند به دقت موقعیت‌دهی تکرارپذیری در حد ۰.۰۰۰۲± اینچ دست یابد. چنین مشخصاتی سبب می‌شود این پلتفرم برای فعالیت‌های مونتاژ چالش‌برانگیز که نیازمند حرکات کنترل‌شده دقیق تحت بارهای سنگین است، کارآمد باشد.

نئودینامیکس معتقد است کاربردهای ربات فراتر از استفاده در کارخانه‌های معمول است. این ربات می‌تواند مونتاژ قطعات سنگین و حرکات بار را در بنادر صنعتی کنترل کند. ساختار هیدرولیکی آن نیز عملیاتی را هدف می‌گیرد که ضربه، آلودگی یا شرایط نامساعد ممکن است سیستم‌های رباتیک سنتی را به چالش بکشد.

واحدهای هسته‌ای یکی از کاربردهای احتمالی این سیستم به شمار می‌روند.