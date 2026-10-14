روبات متعرض به نوجوان ۱۶ساله دستگیر شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، مالک ۱۶ ساله این روبات و یک مرد جوان ۱۹ ساله که طبق گزارش ها شرح تصویری برای این ویدئو اضافه کرده اند نیز تحت تحقیق هستند.

به گفته پلیس، قربانی این تعرض همراه دوستانش خارج یک رستوران فست فود در شهر کلن بود که اندکی قبل از نیمه شب روبات چهار فوتی به او نزدیک شد و تعرض کرد.

قربانی نیز که دختری ۱۶ ساله بود این تعرض را گزارش کرد و افسران پلیس مظنونین را در نزدیکی سر خیابان پیدا کردند. به گفته نیروی پلیس آنها روبات را نیز در یک خودروی فولکس واگن یافتند. براساس یک عکس روبات بازوهایی قرمز و طلایی، سبیل مصنوعی و یک زنجیر طلای تقلبی دارد. این روبات ها با قیمتی بین پنج تا ۹ هزار دلار فروخته می شوند.

پلیس روبات و موبایل های دومظنون را ضبط کرد و هم اکنون کارآگاهان مشغول بررسی هستند که آیا فردی روبات را طی این تعرض کنترل می کرده است یاخیر.

در بیانیه پلیس کلن آمده است: بخش تحقیقات جنایی هم اکنون در حال بررسی آن است که روبات در زمان حادثه چگونه عمل کرده و آیا فردی عمدا حرکات آن را کنترل کرده است یا خیر.