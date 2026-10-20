شاخص آلودگی هوای آبادان به عدد خطرناک ۵۰۰ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بنابر اعلام این مرکز، شاخص کیفیت هوا در شهرهای رامهرمز با ۲۶۲ و هویزه با ۲۲۶ AQI در وضعیت بسیار ناسالم (بنفش) ثبت شد.

همچنین شاخص کیفیت هوا در اهواز به ۱۵۸ و در هندیجان به ۱۵۶ AQI رسید که نشان‌دهنده وضعیت ناسالم برای تمامی گروه‌های سنی (قرمز) است.

در این میان، شاخص کیفیت هوا در شهرهای بهبهان ۱۴۸، خرمشهر ۱۲۹، ایذه ۱۲۶، ملاثانی ۱۱۹ و شوشتر ۱۰۸ AQI ثبت شد که بیانگر وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) در این مناطق است.

شاخص کیفیت هوا بر اساس استاندارد ملی به پنج دسته اصلی تقسیم می‌شود؛ صفر تا ۵۰ پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمامی گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.