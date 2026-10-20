به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمد قاسم طرهانی با تشریح اهداف ششمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ره‌آورد پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) اظهار کرد: انعکاس مجاهدت‌ها و خدمات پلیس در ایام اربعین و نهادینه‌کردن فرهنگ عاشورایی در جامعه، از اهداف اصلی این جشنواره است.

وی افزود: اعتقاد ما بر این است که ترویج فرهنگ ناب عاشورا در تربیت پلیسی معنوی و مکتبی در تراز انقلاب اسلامی و شکل‌گیری جامعه‌ای قرآنی تأثیر فراوانی دارد.

جشنواره ره‌آورد اربعین با یاد امام شهید برگزار می‌شود

فرمانده انتظامی استان قزوین با گرامیداشت یاد و خاطره آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، اظهار کرد: ششمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ره‌آورد پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) با ادای احترام به مقام امام شهید برگزار خواهد شد.

طرهانی با اشاره به جایگاه اربعین حسینی(ع) در جهان اسلام، این اجتماع عظیم را جلوه‌ای از قدرت و عظمت اسلام دانست و گفت: اجتماع جهانی اربعین پدیده‌ای شگفت‌انگیز است که طی سال‌های اخیر توجه جهانیان را به خود جلب کرده است.

خدمت به زائران اربعین افتخار کارکنان فراجاست

وی با اشاره به تأکید سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور، درباره مأموریت اربعین گفت: سردار رادان تأکید کرده است که مأموریت اربعین باید از سایر مأموریت‌های فراجا متمایز دیده شود و با عشق و ارادت به ساحت مقدس امام حسین(ع) انجام گیرد.

فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: فراجا از مجموعه‌هایی است که در برگزاری این حماسه باشکوه نقش و تأثیر قابل‌توجهی دارد. کارکنان انتظامی با اعتقاد و علاقه و به‌صورت داوطلبانه در این مأموریت حضور پیدا می‌کنند و خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع) را توفیقی ارزشمند می‌دانند.

طرهانی خدمتگزاری به زائران امام حسین(ع) را افتخاری بزرگ برای کارکنان انتظامی توصیف کرد و افزود: هیچ مدالی برای کارکنان فراجا باارزش‌تر از خدمت به زائران اباعبدالله الحسین(ع) نیست.

دعوت از مردم برای حضور در آیین پایانی جشنواره

فرمانده انتظامی استان قزوین با اشاره به زمان و مکان برگزاری آیین پایانی جشنواره گفت: ششمین جشنواره فرهنگی، ادبی و هنری ره‌آورد پیاده‌روی اربعین حسینی(ع)، روز ۲۷ آبان‌ماه در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزار می‌شود.

وی با ابراز امیدواری نسبت به برگزاری مطلوب این رویداد، از مردم، دستگاه‌ها و نهادهای علمی و فرهنگی استان برای همراهی و حضور در آیین پایانی جشنواره دعوت کرد.

طرهانی همچنین از حجت‌الاسلام شیرازی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، معاونت تبلیغات و روابط عمومی این سازمان و دیگر دست‌اندرکاران اجرای جشنواره قدردانی کرد و ابراز امیدواری کرد این برنامه زمینه آشنایی بیشتر مردم با فرهنگ غنی و حیات‌بخش عاشورا و اربعین حسینی(ع) و تقویت پیوند معنوی آنان با ساحت سیدالشهدا(ع) را فراهم کند.



