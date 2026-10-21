به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایزوستیا، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در دیدار با «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا گفت: برای من مهم است که ارزیابی شما از بحران پیرامون ایران را بشنوم و روسیه آماده است برای حل‌وفصل آن کمک کند.

پوتین افزود: پیشنهادهای روسیه برای حل‌وفصل اوضاع پیرامون ایران به‌خوبی شناخته‌شده است.

این مقام روس از توجه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به حل‌وفصل مناقشه اوکراین قدردانی کرد و گفت زمینه‌هایی برای توقف درگیری‌ها وجود دارد.

وی با اشاره به روابط اقتصادی مسکو و واشنگتن اظهار کرد روسیه به احیای همکاری‌های اقتصادی با آمریکا علاقه‌مند است.

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا نیز مذاکرات برگزارشده بین نمایندگان واشنگتن، بروکسل و کی‌یف در اسلو را سازنده توصیف کرد و گفت: در این گفت‌وگوها پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

ویتکاف با اشاره به وجود زمینه‌هایی برای توقف درگیری‌ها در اوکراین، ابراز امیدواری کرد پوتین امکان ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه روسیه، آمریکا و اوکراین را بررسی کند؛ مذاکراتی که به گفته وی، می‌تواند فرصتی برای بحث درباره مسائل فنی فراهم کند.

نماینده ویژه ترامپ همچنین گفت: پس از پایان درگیری اوکراین، چشم‌اندازهایی برای توسعه روابط اقتصادی میان روسیه و آمریکا وجود دارد.

ویتکاف در پایان به نمایندگی از طرف ترامپ، از پوتین بابت موافقت با صادرات گازوئیل این کشور به آمریکا و دیگر نقاط جهان قدردانی کرد.