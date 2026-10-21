به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۳ ریشتر ساعت ۱۲ و ۵۴ دقیقه و ۴۴ ثانیه روز چهارشنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۵، حوالی شهرستان کنگاور در استان کرمانشاه رخ داد.

بر اساس گزارش مقدماتی ثبت این زمین‌لرزه، کانون آن در عمق ۹ کیلومتری زمین قرار داشته است.

مختصات جغرافیایی این زمین‌لرزه، طول ۴۷.۸۴ درجه و عرض ۳۴.۵۲ درجه اعلام شده است.

بر اساس اطلاعات ثبت‌شده، کانون زلزله در فاصله ۱۱ کیلومتری کنگاور و ۱۴ کیلومتری صحنه در استان کرمانشاه قرار داشته است.

همچنین آجین در استان همدان، در فاصله ۲۵ کیلومتری کانون این زمین‌لرزه قرار دارد.

فاصله کانون زلزله تا شهر همدان، مرکز استان همدان، ۶۹ کیلومتر و تا شهر کرمانشاه، مرکز استان کرمانشاه، ۷۱ کیلومتر گزارش شده است.