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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

برخورد پلیس گیلان با عاملان ناامنی؛ ۲۱ شرور مسلح دستگیر شدند

برخورد پلیس گیلان با عاملان ناامنی؛ ۲۱ شرور مسلح دستگیر شدند

رشت- فرمانده انتظامی گیلان از دستگیری ۲۱ نفر از اراذل و اوباش مسلح و کشف بیش از یک‌هزار و ۴۰ قبضه سلاح سرد و گرم در هفت ماه گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به اجرای ۱۳ مرحله طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در استان اظهار کرد: در این مدت، نزدیک به ۳۵۰۰ نفر از افراد دارای سابقه احضار و از ۱۲۱ نفر از عاملان قدرت‌نمایی در فضای مجازی نیز برخورد قانونی شد.

وی افزود: امسال ۲۱ نفر از اراذل و اوباش مسلح در جریان اقدامات پلیسی دستگیر شده‌اند و نزاع‌های دسته‌جمعی در معابر استان نیز ۲۱ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی گیلان با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، از خانواده‌ها خواست بر رفتار فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند و شهروندان نیز موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ گزارش دهند.

کد مطلب 6986271

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