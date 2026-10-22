برخورد پلیس گیلان با عاملان ناامنی؛ ۲۱ شرور مسلح دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین حسن‌پور با اشاره به اجرای ۱۳ مرحله طرح ضربتی ارتقای امنیت اجتماعی در استان اظهار کرد: در این مدت، نزدیک به ۳۵۰۰ نفر از افراد دارای سابقه احضار و از ۱۲۱ نفر از عاملان قدرت‌نمایی در فضای مجازی نیز برخورد قانونی شد.

وی افزود: امسال ۲۱ نفر از اراذل و اوباش مسلح در جریان اقدامات پلیسی دستگیر شده‌اند و نزاع‌های دسته‌جمعی در معابر استان نیز ۲۱ درصد کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی گیلان با تأکید بر برخورد قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی، از خانواده‌ها خواست بر رفتار فرزندان خود نظارت بیشتری داشته باشند و شهروندان نیز موارد مشکوک را از طریق شماره ۱۱۰ گزارش دهند.