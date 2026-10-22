حجت‌الاسلام محمد صیدی در گفتگو با خبرنگار مهر د در حاشیه اجلاسیه نماز شهرستان اردستان اظهار کرد: این برنامه با حضور جمعی از دانش‌آموزان برتر شهرستان اردستان، نمازیاوران، مربیان و معاونان پرورشی، مدیران مدارس، ائمه جماعات مدارس و مربیان طرح‌های تربیتی طلاب حوزه علمیه خواهران برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری این برنامه، ترویج فرهنگ اقامه نماز در میان دانش‌آموزان و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی در مدارس و مساجد است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش اردستان خاطرنشان کرد: نمازیاوران دانش‌آموزانی هستند که علاوه بر فعالیت در مساجد و برنامه‌های فرهنگی، در مدارس نیز برای اجرای برنامه‌های مرتبط با نماز مشارکت و همکاری دارند.

صیدی تصریح کرد: حضور مدیران مدارس، مربیان و معاونان پرورشی و ائمه جماعات در این برنامه، نقش مؤثری در تقویت فعالیت‌های تربیتی و گسترش فرهنگ نماز در بین دانش‌آموزان دارد.

وی بیان کرد: در این اجلاسیه، کتابی با موضوع نماز در اختیار شرکت‌کنندگان قرار گرفت تا با مطالعه محتوای آن، آگاهی خود را در زمینه اهمیت و جایگاه نماز افزایش دهند.

معاون پرورشی آموزش و پرورش اردستان ادامه داد: برای این کتاب مسابقه‌ای در نظر گرفته شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند با مطالعه آن در این مسابقه شرکت کنند و از جوایز پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

صیدی اضافه کرد: اطلاعات مربوط به نحوه برگزاری مسابقه از طریق کانالی که برای اطلاع‌رسانی به دانش‌آموزان، مدیران و مربیان پرورشی در نظر گرفته شده است، اعلام خواهد شد.

وی یادآور شد: همکاری مجموعه آموزش و پرورش، مربیان، مدیران مدارس و فعالان فرهنگی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت فرهنگ اقامه نماز و گسترش فعالیت‌های دینی و تربیتی در میان دانش‌آموزان شهرستان اردستان باشد.