ناپایداری جوی و وزش باد تا دوشنبه در خوزستان

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احتمال رگبار نقطه‌ای و رعدوبرق به‌ویژه بعدازظهر امروز در مناطق شمال غربی، شمالی، شرقی، جنوب‌شرقی و ارتفاعات استان مورد انتظار است و در سایر نقاط نیز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی افزود: با توجه به میزان وزش باد در برخی مناطق به‌ویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی، احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی وجود دارد و تداوم جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا، موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی تا بخش‌های مرکزی استان خواهد شد.

وی یادآور شد: امروز کاهش یک تا سه‌درجه‌ای دما و فردا افزایش دما در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود و شمال خلیج فارس نیز تا روز یکشنبه طی ساعاتی مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری در خصوص وضعیت دمایی استان گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۴۱.۵ و ایذه با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز در همین مدت به بیشینه دمای ۳۷.۸ و کمینه دمای ۲۳.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.