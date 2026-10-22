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۳۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

ناپایداری جوی و وزش باد تا دوشنبه در خوزستان

ناپایداری جوی و وزش باد تا دوشنبه در خوزستان

اهواز- مدیرکل هواشناسی استان خوزستان گفت: تا روز دوشنبه با توجه به شرایط ناپایداری در منطقه و استان، افزایش ابر و وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: احتمال رگبار نقطه‌ای و رعدوبرق به‌ویژه بعدازظهر امروز در مناطق شمال غربی، شمالی، شرقی، جنوب‌شرقی و ارتفاعات استان مورد انتظار است و در سایر نقاط نیز احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق دور از انتظار نیست.

وی افزود: با توجه به میزان وزش باد در برخی مناطق به‌ویژه مناطق غربی، جنوبی و مرکزی، احتمال برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی وجود دارد و تداوم جریانات مرطوب جنوبی تا اواسط وقت فردا، موجب افزایش رطوبت و شرجی در سواحل و مناطق جنوب شرقی، جنوبی تا بخش‌های مرکزی استان خواهد شد.

وی یادآور شد: امروز کاهش یک تا سه‌درجه‌ای دما و فردا افزایش دما در اغلب نقاط استان پیش‌بینی می‌شود و شمال خلیج فارس نیز تا روز یکشنبه طی ساعاتی مواج خواهد بود.

سبزه‌زاری در خصوص وضعیت دمایی استان گفت: در شبانه‌روز گذشته رامشیر با دمای ۴۱.۵ و ایذه با دمای ۱۷ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز نیز در همین مدت به بیشینه دمای ۳۷.۸ و کمینه دمای ۲۳.۴ درجه سانتیگراد رسیده است.

کد مطلب 6986576

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