  1. استانها
  2. مرکزی
۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۵

روایت ۲۳۶ شب خستگی‌ناپذیری مردم دیار آفتاب در دفاع از ولایت فقیه

روایت ۲۳۶ شب خستگی‌ناپذیری مردم دیار آفتاب در دفاع از ولایت فقیه

اراک- در این ویدئو روایت ۲۳۶ شب خستگی‌ناپذیری مردم دیار آفتاب در دفاع از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید.

دریافت 8 MB
کد مطلب 6986691

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها