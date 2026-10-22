https://mehrnews.com/x3dpVy ۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۵ کد مطلب 6986691 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۵ روایت ۲۳۶ شب خستگیناپذیری مردم دیار آفتاب در دفاع از ولایت فقیه اراک- در این ویدئو روایت ۲۳۶ شب خستگیناپذیری مردم دیار آفتاب در دفاع از ولایت فقیه را ملاحظه می کنید. دریافت 8 MB کد مطلب 6986691 کپی شد مطالب مرتبط میدانداری مردم محلات در شب ۲۳۴ تجدید میثاق با رهبری روایت مهر از دویست و سی و ششمین حضور مردم رشت در تجمعات شب ۲۳۳ مقاومت و پرچم گردانی مردم محلات در تجدید بیعت با رهبر انقلاب میدانداری مردم خمین در شب ۲۳۵ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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