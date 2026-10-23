تعدادی فوتی های سیل در سلماس به ۳ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه اظهار کرد: پس از ۱۴ ساعت جستجو، پیکر مفقودی سوم حادثه سیل روستای «کانیان» سلماس در فاصله ۸ کیلومتری از محل آخرین رویت پیدا شد.

وی ادامه داد: با پیدا شدن این پیکر تعداد فوتی‌های سیل سلماس به ۳ نفر افزایش یافت.

محبوبی همچنین از توزیع اقلام زیستی هلال‌احمر میان آسیب‌ دیدگان سیل در سلماس خبر داد و افزود: در ادامه روند امدادرسانی به آسیب‌دیدگان سیلاب در شهرستان سلماس، نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر با حضور در مناطق سیل‌زده، اقلام زیستی مورد نیاز را میان خانواده‌های آسیب‌ دیده توزیع کردند.

محبوبی گفت: این اقدام با هدف تأمین نیازهای اولیه و کاهش بخشی از مشکلات خانواده‌های متأثر از سیلاب انجام شد و عملیات امدادرسانی و ارزیابی خسارات در مناطق آسیب‌دیده همچنان ادامه دارد.