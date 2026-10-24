ورود سران قوا به پرونده طلب ۴ میلیارد یورویی واردکنندگان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بررسی‌های معاونت حقوقی ریاست جمهوری، مقرر شده است نحوه بازپرداخت مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی، مطابق دستور ۲۲ تیرماه رئیس‌جمهور و با هدف تأمین امنیت غذایی کشور، در دستور کار جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گیرد.

پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان از محل صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ارزی و ریالی و پرداخت سود و جرایم شرکت‌های طلبکار به بانک‌ها از سوی دولت، بخشی از راهکارهای پیشنهادی برای تسویه این مطالبات ارزی است.

پیش از این مقرر شده بود تصویب برخی اقدامات برای تسویه طلب بخش خصوصی در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد.

مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی از دی‌ماه سال ۱۴۰۳ تاکنون پرداخت نشده است. در همین زمینه، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، روز ۲۲ تیرماه سال جاری با هدف تأمین امنیت غذایی، به رئیس‌کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه دستور داد ۵۰ درصد این مطالبات بازپرداخت شود.