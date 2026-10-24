به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین صفرزاد اظهار کرد: در پی وقوع سرقت مسلحانه کابل برق در یکی از روستاهای شهرستان آق‌قلا، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری سرنخ‌های موجود، موفق به شناسایی متهمان شدند و تحقیقات برای دستگیری آنان در شهرستان گرگان ادامه یافت.

فرمانده انتظامی آق‌قلا ادامه داد: در جریان عملیات پلیسی، هر سه متهم دستگیر و خودروی مورد استفاده آنان در سرقت‌ها توقیف شد.

صفرزاد با اشاره به اعتراف متهمان به ارتکاب ۱۱ فقره سرقت کابل برق در آق‌قلا گفت: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

وی با تأکید بر برخورد پلیس با سارقان و برهم‌زنندگان امنیت عمومی از شهروندان خواست هرگونه تردد مشکوک، دستکاری تجهیزات برق یا موارد مرتبط با سرقت کابل را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند تا از وارد آمدن خسارت به اموال عمومی و اختلال در خدمات‌رسانی جلوگیری شود.