عجیب اما واقعی؛ رونالدینیو به دنیای فوتبال بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، رونالدینیو ستاره پیشین فوتبال برزیل، با باشگاه راونا که در فصل ۲۷-۲۰۲۶ رقابتهای سری C ایتالیا حضور خواهد داشت، قرارداد امضا کرده است. روزنامه «گاتزتا دلو اسپورت» اعلام کرد این بازیکن ۴۶ ساله روز ۲۳ ژوئن در مراسمی ویژه در شهر میامی آمریکا به طور رسمی معرفی خواهد شد.
رونالدینیو پس از امضای این قرارداد گفت: رنگهای جدید اما همان لبخند همیشگی. بیصبرانه منتظرم دوباره با توپ هنرنمایی کنم و در کنار ایگنازیو چیپریانی و خانواده او داستان تازهای را رقم بزنم. فوتبال همیشه برای من منبع شادی بوده و میخواهم همین روحیه را به راونا بیاورم.
ایگنازیو چیپریانی، مالک باشگاه راونا نیز در این خصوص اظهار داشت: ۲۴ سال از زندگی خود را در آمریکا سپری کردهام اما همچنان راونا را خانه خود میدانم. جذب رونالدینیو اتفاقی فوقالعاده برای باشگاه ماست. او همیشه الگوی من بوده و تأثیرش بر فوتبال فراتر از آن چیزی است که در زمین مسابقه انجام داده است.
راونا فصل جدید را با هدایت آندرهآ ماندورلینی، سرمربی باتجربه ایتالیایی که سابقه حضور در سری A را نیز در کارنامه دارد، آغاز خواهد کرد.
با وجود امضای قرارداد، هنوز مشخص نیست رونالدینیو در مسابقات رسمی سری C برای راونا به میدان خواهد رفت یا خیر. آریدو برایدا، نایبرئیس باشگاه راونا و مدیر ورزشی سابق میلان که در سال ۲۰۰۸ زمینه انتقال رونالدینیو به میلان را فراهم کرده بود، در گفتگو با رسانههای ایتالیایی گفت: رونالدینیو در یک رویداد تبلیغاتی با ما همکاری خواهد کرد اما فصل آینده برای راونا در سری C بازی نخواهد کرد. البته با توجه به اینکه ۴۶ سال سن دارد، دوست داشتم همچنان توانایی بازی کردن را داشته باشد. او یک پدیده و بازیکنی فوقالعاده بود و از دوران حضورش در میلان رابطه بسیار خوبی با او دارم.
با این حال برایدا در مصاحبهای دیگر احتمال حضور رونالدینیو در زمین مسابقه را به طور کامل رد نکرد و گفت: رونالدینیو یک قهرمان فراتر از زمان است. او با راونا قرارداد امضا کرده و برای باشگاهی مانند ما این یک موفقیت بزرگ محسوب میشود. طی روزهای آینده مراسم معرفی او برگزار خواهد شد. اینکه بازی خواهد کرد یا نه؟ باید منتظر ماند اما این احتمال را نمیتوان رد کرد.
آخرین حضور رسمی رونالدینیو در فوتبال حرفهای به سال ۲۰۱۵ و دوران حضورش در تیم فلومیننزه برزیل بازمیگردد؛ یعنی بیش از یک دهه پیش. این ستاره سابق پاریسنژرمن، بارسلونا و میلان در دوران حضورش در میلان طی ۹۵ مسابقه موفق به ثبت ۲۶ گل شد.
رونالدینیو در کارنامه خود قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا با بارسلونا و همچنین قهرمانی جام جهانی ۲۰۰۲ همراه با تیم ملی فوتبال برزیل را دارد. او یکی از پرافتخارترین و محبوبترین بازیکنان تاریخ فوتبال جهان به شمار میرود و بازگشت احتمالیاش به مستطیل سبز در ۴۶ سالگی توجه بسیاری از رسانهها و هواداران فوتبال را به خود جلب کرده است.
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