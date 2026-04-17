داستان عجیب زندگی ستاره مشهور فوتبال/ ماجرای بازداشت و رفتن به زندان

به گزارش خبرنگار مهر، رونالدینیو، ستاره پیشین فوتبال برزیل که به «شاعر فوتبال» شهرت دارد و دوران اوج خود را با پیراهن بارسلونا تجربه کرد، به‌تازگی در یک مستند به روایت زندگی شخصی‌اش پرداخته و دلایل بازداشت خود در پاراگوئه را تشریح کرده است.

به نقل از سایت روزنامه «سان» انگلیس، رونالدینیو ستاره پیشین تیم ملی برزیل و برنده توپ طلا، در گفتگویی تازه به مرور اتفاقات تلخ دوران بازداشت خود پرداخت و آن را سخت‌ترین مقطع زندگی‌اش توصیف کرد.

این بازیکن که با قهرمانی در جام جهانی و کسب توپ طلا به اوج فوتبال جهان رسیده بود و حتی در سال ۲۰۰۵ پس از درخشش در پیروزی ۳ بر صفر بارسلونا مقابل رئال مادرید مورد تشویق هواداران رقیب قرار گرفت، چند سال پس از پایان دوران حرفه‌ای خود با حاشیه‌های جدی مواجه شد.

رونالدینیو در سال ۲۰۲۰ به همراه برادر و مدیر برنامه‌هایش، «روبرتو دِ آسیس موریرا»، به اتهام استفاده از مدارک هویتی جعلی از جمله گذرنامه‌های تقلبی در پاراگوئه بازداشت شد. آن‌ها یک ماه را در زندان سپری کردند و سپس چهار ماه دیگر را تحت حبس خانگی در هتلی در شهر آسونسیون گذراندند.

رونالدینیو در مستند جدیدی گفت: بازداشت در پاراگوئه بدون شک بدترین لحظه زندگی‌ام بود. گذرنامه را به من داده بودند و فردی آن را به خانه‌ام آورد. در شرایطی گرفتار شدم که هیچ تقصیری نداشتم و این وضعیت بسیار سخت بود.

او و برادرش همواره بر بی‌گناهی خود تأکید داشتند و اعلام کردند تصور می‌کردند این مدارک به‌عنوان یک اقدام معمول و دوستانه در اختیارشان قرار گرفته است. در نهایت، آن‌ها بدون صدور حکم محکومیت آزاد شدند، اما مجبور به پرداخت ۱۵۳ هزار پوند خسارت شدند.

رونالدینیو با اشاره به دوران حضور در زندان اظهار داشت: با وجود شرایط سخت، تلاش کردم خودم را با وضعیت وفق دهم. در مسابقات فوتسال شرکت کردم و حتی موفق شدیم با نتیجه ۱۱ بر ۲ پیروز شویم. این کار کمک می‌کرد شرایط را فراموش کنم.

این بازیکن که به‌دلیل سبک بازی خاص و روحیه شاد خود شهرت داشت، در ادامه به دوران کودکی‌اش در شهر پورتو آلگره برزیل اشاره کرد و گفت: تمام خاطرات کودکی‌ام با فوتبال گره خورده است.

وی همچنین از تأثیر برادرش در مسیر حرفه‌ای خود سخن گفت و افزود: پس از درگذشت پدرم، برادرم هم نقش برادر و هم پدر را برایم ایفا کرد.

رونالدینیو در ادامه مسیر حرفه‌ای خود با درخشش در تیم‌های مختلف، از جمله پاری‌سن‌ژرمن و سپس بارسلونا، به یکی از بزرگ‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال تبدیل شد. او با بارسلونا دو قهرمانی لالیگا و یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد.

با این حال، ناکامی در جام جهانی ۲۰۰۶ و همچنین سبک زندگی پرحاشیه، به تدریج جایگاه او را تحت تأثیر قرار داد و در نهایت از تیم میلان نیز جدا شد.

او پس از بازگشت به برزیل، مدتی در تیم‌های مختلفی از جمله فلامینگو و اتلتیکو مینیرو بازی کرد و با این تیم به یکی از مهم‌ترین افتخارات تاریخ باشگاه دست یافت.

در کنار دوران ورزشی، رونالدینیو با حواشی مختلفی نیز روبه‌رو شد؛ از جمله جریمه مالی به‌دلیل تخلفات زیست‌محیطی و برخی مسائل شخصی. همچنین در سال ۲۰۲۱ مادرش را بر اثر ابتلا به بیماری کووید ۱۹ از دست داد.

وی در پایان گفت: زندگی من پر از اتفاقات غیرمنتظره است. در سراسر دنیا افراد مرا به تجربه‌های مختلف دعوت می‌کنند و همچنان با انرژی به مسیرم ادامه می‌دهم.