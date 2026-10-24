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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۲۶

کمال تبریزی: فیلمسازان جوان از تقلید فاصله بگیرند

کمال تبریزی: فیلمسازان جوان از تقلید فاصله بگیرند

کمال تبریزی با انتقاد از تقلید در کار فیلمسازان جوان بر ضرورت نوآوری و استقلال نگاه فیلمسازان در تولید آثار سینمایی، به‌ویژه در حوزه دفاع مقدس و مقاومت تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال تبریزی کارگردان سینما خطاب به فیلمسازان جوان علاقه‌مند به تولید آثار سینمایی در حوزه‌های راهبردی، دفاع مقدس و مقاومت اظهار کرد: ورود به این عرصه کار ساده‌ای نیست و فیلمسازان و فعالان جوان در صنوف مختلف سینما باید توانایی‌ها و استعدادهای خود را بشناسند و متناسب با آن، مسیر حرفه‌ای‌شان را انتخاب کنند.

وی یکی از معضلات سینمای جوان کشور را تقلید از فیلمسازان پیشین و آثار موفق بین‌المللی دانست و افزود: کپی‌برداری به‌تدریج به عادت تبدیل می‌شود و در نتیجه، فیلم‌ها از نظر ساخت و پرداخت به الگوهای مشابهی نزدیک می‌شوند و آثار سینمایی به یکدیگر شباهت پیدا می‌کنند.

تبریزی با تأکید بر ضرورت نوآوری در سینمای ملی بیان کرد: اگر فیلمسازان جوان ایده‌های تازه خود را دنبال کنند و گام‌هایی بردارند که مختص خودشان باشد، اتفاق مهمی در سینما رخ خواهد داد. استقلال نگاه، اندیشه و رأی فیلمساز در ساخت اثر اهمیت زیادی دارد.

این کارگردان سینما در عین حال به ظرفیت‌های نسل جوان اشاره کرد و گفت: ایده‌های درخشانی وجود دارد و فیلمسازان جوان آثاری تولید می‌کنند که واقعاً تحسین‌برانگیز است. امیدوارم این مسیر را ادامه دهند و در آینده به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به دبیری جلال غفاری از هفتم تا چهاردهم آبان در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.

کد مطلب 6987914
ندا زنگینه

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