کمال تبریزی: فیلمسازان جوان از تقلید فاصله بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال تبریزی کارگردان سینما خطاب به فیلمسازان جوان علاقه‌مند به تولید آثار سینمایی در حوزه‌های راهبردی، دفاع مقدس و مقاومت اظهار کرد: ورود به این عرصه کار ساده‌ای نیست و فیلمسازان و فعالان جوان در صنوف مختلف سینما باید توانایی‌ها و استعدادهای خود را بشناسند و متناسب با آن، مسیر حرفه‌ای‌شان را انتخاب کنند.

وی یکی از معضلات سینمای جوان کشور را تقلید از فیلمسازان پیشین و آثار موفق بین‌المللی دانست و افزود: کپی‌برداری به‌تدریج به عادت تبدیل می‌شود و در نتیجه، فیلم‌ها از نظر ساخت و پرداخت به الگوهای مشابهی نزدیک می‌شوند و آثار سینمایی به یکدیگر شباهت پیدا می‌کنند.

تبریزی با تأکید بر ضرورت نوآوری در سینمای ملی بیان کرد: اگر فیلمسازان جوان ایده‌های تازه خود را دنبال کنند و گام‌هایی بردارند که مختص خودشان باشد، اتفاق مهمی در سینما رخ خواهد داد. استقلال نگاه، اندیشه و رأی فیلمساز در ساخت اثر اهمیت زیادی دارد.

این کارگردان سینما در عین حال به ظرفیت‌های نسل جوان اشاره کرد و گفت: ایده‌های درخشانی وجود دارد و فیلمسازان جوان آثاری تولید می‌کنند که واقعاً تحسین‌برانگیز است. امیدوارم این مسیر را ادامه دهند و در آینده به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کنند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت به دبیری جلال غفاری از هفتم تا چهاردهم آبان در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.