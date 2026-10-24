به گزارش خبرنگار مهر، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر ظهر شنبه در این آیین با تأکید بر اهمیت ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی در محیط‌های آموزشی، تلفیق هنر، فرهنگ و ارزش‌های اصیل اسلامی با مؤلفه‌های بومی و هویت‌ساز استان را زمینه‌ای ارزشمند برای ارتقای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی دانست.

محمود حسنی‌توابع اظهار کرد: تلفیق هنر، فرهنگ و ارزش‌های اصیل اسلامی با مؤلفه‌های بومی و هویت‌ساز استان بوشهر، از جمله صنعت نفت و گاز، رویکردی نوین در جهت تبیین فرهنگ عفاف و حجاب در میان نسل آینده‌ساز است.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان بوشهر همچنین با اشاره به همکاری و همراهی روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی در برگزاری این جشنواره، این تعامل را فرصتی ارزشمند برای تقویت ارتباط میان صنعت، هنر و فعالیت‌های فرهنگی مدارس عنوان کرد و بر نقش آن در پیشبرد اهداف معاونت پرورشی و فرهنگی تأکید کرد.

حسنی‌توابع با اشاره به استقبال چشمگیر دانش‌آموزان و فرهنگیان استان از این رویداد فرهنگی افزود: جشنواره‌های موضوعی همچون روزنامه دیواری، بستر مناسبی را فراهم می‌کنند تا دانش‌آموزان عزیز با کار گروهی، خلاقیت و پژوهش‌های میدانی، مفاهیم عمیق دینی و اجتماعی را به تصویر بکشند و این استمرار فرهنگی، مایه مباهات دستگاه تعلیم و تربیت استان است.

وی همچنین ظرفیت جشنواره‌های دانش‌آموزی را در تقویت روحیه مشارکت، پرورش خلاقیت، توسعه مهارت‌های پژوهشی و گسترش فعالیت‌های فرهنگی در مدارس ارزشمند دانست.

آیین تجلیل از ۱۲۰ دانش‌آموز و فرهنگی برگزیده جشنواره «روزنامه دیواری عفاف و حجاب، نفت و گاز» با حضور و مشارکت فعال جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی استان برگزار شد.

این مراسم برای برگزیدگان شهرستان‌ها و مناطق به‌صورت برخط و برای برگزیدگان شهرستان بوشهر به‌صورت حضوری برگزار شد و شرکت‌کنندگان با دریافت لوح سپاس و هدایایی مورد تقدیر قرار گرفتند.