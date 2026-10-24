به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ملانوری شمسی عصر شنبه در آیین تودیع و معارفه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با اشاره به سوابق مدیریتی مجید درویشی اظهار کرد: وی از نیروهای وزارت کشور است که سابقه فعالیت در مسئولیت‌های مختلف از جمله فرمانداری و شهرداری را در کارنامه دارد و به عنوان فرماندار همدان نیز با مسائل و ظرفیت‌های استان به خوبی آشنا شده است.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری افزود: این معاونت علاوه بر مسئولیت‌های مرتبط با حفظ امنیت و مدیریت مسائل سیاسی، در تعامل با احزاب و جریان‌های سیاسی، تقویت مشارکت اجتماعی، توسعه فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی استان نقش مهمی بر عهده دارد.

استاندار همدان مدیریت در نظام جمهوری اسلامی را فرصتی ارزشمند برای خدمت به مردم دانست و تصریح کرد: مدیران باید از این فرصت برای حل مشکلات جامعه، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی عموم استفاده کنند.

ملانوری شمسی تخصص، کارآمدی، انگیزه برای اجرای سیاست‌های دولت، حضور میدانی در میان مردم، پیگیری امور و مردم دار را از مهم‌ترین معیارهای مدیریتی برشمرد و با تاکید بر اینکه رویکرد مدیریت استان بر تقویت انسجام، وفاق، تعامل و هم‌افزایی استوار است، گفت: همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف، زمینه‌ساز استفاده بهتر از ظرفیت‌ها و تسریع در حل مشکلات مردم خواهد بود.

وی در ادامه به نتایج ارزیابی عملکرد استانداری‌ها اشاره کرد و افزود: در ارزیابی اخیر دفتر بازرسی و ارزیابی وزارت کشور، استانداری همدان موفق به کسب رتبه عالی در میان استانداری‌های کشور شده که این موفقیت حاصل تلاش مجموعه مدیران و کارکنان و تعامل سازنده دستگاه‌های مختلف است.

استاندار همدان همچنین به برخی اقدامات انجام شده در حوزه‌های عمرانی، آموزشی، درمانی و ورزشی استان اشاره کرد و گفت: افزایش سرانه فضای ورزشی از ۷۲ به ۹۴ سانتی‌متر، راه‌اندازی زمین‌های چمن مصنوعی در مدارس، تکمیل برخی پروژه‌های نیمه‌تمام و توسعه زیرساخت‌های درمانی از جمله اقدامات انجام‌شده در استان است.

وی همچنین از حل مسائل مربوط به اراضی ۱۷ هکتاری رزن، مختومه شدن حدود ۲۰۰ پرونده قضایی مرتبط با این اراضی و رفع مشکلات حدود ۳۰۰ کشاورز خبر داد و آن را نتیجه پیگیری‌ها و همکاری میان دستگاه‌های مسئول دانست.

ملانوری شمسی با اشاره به شرایط امنیتی کشور و ضرورت آمادگی دستگاه‌های مسئول، بر اهمیت هماهنگی مستمر میان اعضای شورای تامین استان و شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: مدیریت موثر مسائل امنیتی و اجتماعی نیازمند تصمیم‌گیری به موقع، تعامل سازنده و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی است.

وی در پایان ضمن ابراز امیدواری نسبت به تداوم اقدامات مؤثر در حوزه سیاسی، امنیتی و اجتماعی استان، از مجید درویشی خواست تا زمان تعیین تکلیف مدیریت فرمانداری همدان برای مدت کوتاهی مسئولیت این فرمانداری را نیز با همکاری مجموعه مربوطه عهده‌دار باشد.